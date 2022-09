Die Woche der Mobilität

Von: Christian Schäfer

Welche Alternativen gibt es zum PKW? In der Mobilitätswoche gibt es viele Antworten auf diese Frage © Andriy Popov

Im Landkreis findet die Woche der Mobilität statt. Neben vielen Radtouren gibt es diverse Veranstaltungen zum Thema E-Mobilität

Landkreis – Am kommenden Freitag, 23. September 2022 fällt um 7.40 Uhr am Bahnhof in Grafing Bahnhof der Startschuss zur Mobilitätswoche des Klimaschutzmanagements im Landkreis. Landrat Robert Niedergesäß wird an Pendlerinnen und Pendler, die den ÖPNV nutzen, Butterbrezen verteilen. Eine Woche lang werden dann täglich im gesamten Landkreis Ebersberg Aktionen zum Thema „Nachhaltige Mobilität“ stattfinden. Im Mittelpunkt stehen umweltfreundliche Alternativen zum eigenen PKW - mit dem Ziel, den Verkehr im Landkreis langfristig klimafreundlicher zu gestalten.



Am Samstag, 24. September, startet um 10 Uhr am Verkehrsübungsplatz in Vaterstetten eine Fahrradtour nach Ingelsberg (ca. 17 Kilometer) und um 14 Uhr eine mit Endpunkt Baldham (ca. 13 Kilometer). In Poing beginnt um 14 Uhr die Fahrrad-Demo „Kidical Mass“. Treffpunkt ist am Marktplatz. Demonstriert wird für einen fahrrad- und kinderfreundlichen Verkehr.



Am Sonntag, 25. September, beginnt um 10 Uhr die etwa 19 Kilometer lange Fahrradtour „Neufarn Runde“. Startpunkt ist der Verkehrsübungsplatz in Vaterstetten. Ebenfalls um 10 Uhr startet vom Marienplatz in Ebersberg eine Fahrradtour nach St. Christof. Die Länge beträgt etwa 45 Kilometer, eine Mittagseinkehr ist vorgesehen. Um 14 Uhr ist Abfahrt zu einer Fahrradtour vom Verkehrsübungsplatz in Vaterstetten zum Buga-See, Länge hier etwa 16 Kilometer.



Am Sonntag, 25. September ist von 10 Uhr bis 18 Uhr ein E-Mobilitätstag in Eglharting und zwar am EDEKA-Parkplatz, Westring 5 an der B304. Geboten werden unter anderem Infostände zu E-Fahrzeugen, Lastenfahrrädern und eine Kinderfahrschule.



Ab Montag, 26. September, bis einschließlich Freitag, 30. September kann man bei Facebook, Instagram und Twitter Ideen und Vorschläge für klimafreundliche Mobilität einbringen und mit etwas Glück eine MVV-Streifenkarte gewinnen.



Am Dienstag, 27. September stehen von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der Altstadtpassage in Ebersberg Elektro-Lastenfahrräder im Mittelpunkt. Bei der Cargobike Roadshow kann man sie auch Probe fahren. Zur gleichen Zeit findet am Marienplatz in Ebersberg eine Infoaktion zum Carsharing statt. Das Thema „Sieben auf einen Streich – wie Carsharing mehr Platz zum Leben schafft.“



Am Verkehrsübungsplatz in Vaterstetten startet an diesem Tag um 17 Uhr die Fahrradtour „Soccer-Golf“ (Länge ca. 14 Kilometer).



Am Mittwoch, 28. September wird am Marienplatz in Ebersberg von 14 bis 17 Uhr ein kostenloser Radlcheck geboten. Auch eine Fahrradcodierung ist bei Vorlage eines Kaufvertrags und des Personalausweises möglich. Sie kostet 15 Euro, wenn man nicht Mitglied beim ADFC ist, ansonsten acht Euro.



Zu einer Kaffeefahrradtour wird am Donnerstag, 29. September eingeladen. Start ist in Zorneding am Maibaum, Ecke Münchner- und Bucher-Straße, Länge etwa 30 Kilometer.



Am Freitag, 30. September endet die Mobilitätswoche mit der Critical Mass Fahrradtour durch Ebersberg. Treffpunkt ist am Marienplatz um 18 Uhr.



Weitere Informationen und Details findet man auf der Homepage des Landratsamtes unter www.lra-ebe.de mit dem Suchwort „Mobilitätswoche“. Dort findet man auch die Kontaktadressen für eine Anmeldung zu den Fahrradtouren.



