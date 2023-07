Movimento reist nach Amsterdam

Mit 45 Teilnehmern im Alter von 13 bis 30 Jahren reist Movimento für eine Woche nach Amsterdam. © privat

Mit 45 Teilnehmern reist Movimento nach Amsterdam, um dort zusammen mit 20.000 Sportlern an einem Turnfest teilzunehmen. Eine öffentliche Generalprobe findet am 15. Juli in Grafing statt

Grafing –Nach 2011 in Lausanne, 2015 in Helsinki und 2019 in Dornbirn dürfen die Movimentos vom 30. Juli bis 5. August in die Niederlande reisen. In Amsterdam findet die 17. Weltgymnaestrada mit über 20.000 Teilnehmern aus der ganzen Welt statt.



Eine Gymnaestrada ist ein vom Weltgymnastikverband (FIG) organisiertes Turnfest, das, wie die Olympischen Spiele, alle vier Jahre stattfindet. Im Mittelpunkt dieses Events stehen Showvorführungen der teilnehmenden Gruppen. Umrahmt werden diese Vorführungen von den Nationalen Galen, sowie der großen Eröffnungs- und Abschlussfeier im Olympiastadion. Die Gruppe Movimento bildet mit 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter von 13 bis 30 Jahren eine der zahlenmäßig größten Gruppe in der Deutschen Delegation. Eine Woche lang ist die Gruppe unterwegs, um auf mehreren Showbühnen ihre einstudierte Choreografie vorzuführen.



Der Eintritt zur Generalprobe ist frei

Im Rahmen der Gruppenvorführungen in den Messehallen werden die Grafinger Artistinnen und Artisten eine innovative Präsentation mit großen Papp-Kartons kombiniert mit akrobatischen und tänzerischen Elementen mehrere Male im Laufe der Gymnaestradawoche zeigen.



Um das heimische Publikum nicht außen vor zu lassen, wird es am 15. Juli in der Grafinger Jahnsporthalle von 17 bis 18 Uhr eine öffentliche Generalprobe geben. Zu sehen ist die Gruppen-Vorführung gemeinsam mit der Gruppe „Mattissimo“ vom SpVgg Höhenkirchen, die extra für die Weltgymnaestrada choreografiert und einstudiert wurde. Außerdem werden weitere aktuelle Nummern aus den Bereichen Luftartistik, Akrobatik, Tanz und Einrad gezeigt. Der Eintritt ist frei. red