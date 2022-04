Movimentos neue Heimat

Von: Christian Schäfer

In diesem Sommer können die Artisten von Movimento gegenüber der Grafinger Eishalle trainieren © Movimento

Die Grafinger Artisten können dieses Jahr wieder in ihrem Zirkuszelt trainieren

Grafing - Ein langer Traum wurde war, als die Gruppe Movimento des TSV Grafing sich letzten Sommer mit Hilfe einer Förderung von Neustart Kultur Circus, viel Eigenleistung sowie Sponsorengeldern ihr eigenes Zirkuszelt kaufen konnten. Es ist ein 4-Mast-Zelt mit 24 Meter Durchmesser. Von August bis Oktober 2021 stand es auf dem Grafinger Volksfestplatz, bevor es über den Winter wieder abgebaut werden musste. Seit Ende März steht das Zirkus-Trainings-Zelt nun wieder.

Diesmal gegenüber der Eishalle in Grafing. Im nächsten halben Jahr bildet das Zelt wieder die Heimat der kleinen und großen Movimentos. Genutzt wird es für Trainings in den Bereichen Akrobatik, Luftartistik, Jonglage, Seiltanz und Chinese Pole. Vielen Dank an alle Helfer und Unterstützer, die das Trainings-Zelt ermöglichen! Besonderer Dank gilt der Stadt Grafing, die nicht nur den Zeltboden spendete, dank dessen die Füße im gesamten Zelt trocken bleiben, sondern auch wertvolle Aufbauhilfe durch den städtischen Bauhof ermöglichte. Da ein Zirkuszelt auch viele laufenden Kosten mit sich bringt, würden wir uns über weitere Unterstützung freuen! Spenden unter spenden. movimento-grafing.de oder kostenfrei mit jedem Amazon Einkauf via smile.movimento-grafing.de