Boarischer Nachmittag in Forsting

Von: Christian Schäfer

Auch das Oberrouda Musigspann ist in Forsting zu Gast © privat

Musikantenhoagascht am Sonntag, 26. März, im Brauereigasthaus

Forsting - Echte Volksmusik, Couplets mit Witzen und Gstanzl gibt es am Sonntag, 26. März, ab 14 Uhr im Brauereigasthof Gut Forsting. Es singen und spielen das Trio „Oberrouda-Musigspann“ mit Johanna Wirl, Harfe, aus Rott am Inn, Anian Mühlhuber, Harmonika, und aus Oberrain Simon Argstatter mit der Steirischen und am Bass. Aus Zeilarn in Neiderbayern kommt das „Gra-May Duo“ mit Hildegard Mayer an der Gitarre und Luis Gramüller, Gesang und Akkordeon.

Bekannt unter dem Künstlernamen „Da Jaggei“ ist Stefan Argstatter mit Wirtshausliedern und Couplets. Die Leitzachtaler Musikanten um Zitherspieler Klaus Taubenberger wird ebenso in Forsting vertreten sein. Der überregional bekannte Gstanzlsänger und Witzerzähler Sepp Schweiger darf bei so einer Veranstaltung nicht fehlen und bringt etwas Neues mit.

„A Musi vo dahoam“ mit Kurt Schmarsel am Kontrabass und Beppo Wieczorek an der Steirischen Harmonika bringen altbewährtes Liedgut zum Mitsingen dar. Beppo wird wieder in bewährter Weise durch das rund dreistündige Programm führen.

Der Eintritt ist frei. Reservierungen sind möglich unter Telefon 0 80 94/9 09 70 möglich.