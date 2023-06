Neues Kompetenzzentrum „Barrierefreiheit und Pflege“ in Grafing

Die Planungen stelten vor (v.li.) Jochen Specht und Christian Salberg seitens des Landratsamtes und die Pflegeberaterinnen Christine Bagozzi und Dietlinde Pointner. © Foto: hr

Neues Kompetenzzentrum im Grafinger Brauhaus

Grafing – Als Ergänzung zum Pflegestützpunkt in Ebersberg plant das Landratsamt das neue Kompetenzzentrum „Barrierefreiheit und Pflege“ in Grafing. Zur Wohn- und Pflegeberatung sollen dort sowohl Beispiele für Wohnanpassungsmöglichkeiten zu besichtigen sein, als auch die entsprechenden Hilfsmittel ausprobiert werden können. Nachdem das Thema „Pflege“ häufig das direkte Wohnumfeld der Menschen betrifft, entschloss man sich im Pflegestützpunkt in Ebersberg auch eine Wohnanpassungsberatung, getreu dem Motto „alles aus einer Hand“, an.

Dies soll nun in Grafing spezifiziert und ausgebaut werden. Die Bevölkerung des Landkreises Ebersberg zählt zu einer der jüngsten in Deutschland. Doch auch hier steigt die Zahl der Senioren kontinuierlich an. „Bis zum Jahr 2039 werden 25,7 % unserer Einwohnerinnen und Einwohner über 65 Jahre alt sein. Ein möglichst langer Verbleib im eigenen Wohnumfeld wird hierbei von allen Befragten als zentrale Zielsetzung für ein würdevolles Dasein im Alter angesehen“, so die Zusammenfassung einer Bürgerumfrage aus dem Jahr 2020.

Im Februar dieses Jahres hatte der Grafinger Bauzuschuss sein Einverständnis erteilt, im dritten Obergeschoss des Gebäudes Räumlichkeiten für ein barrierefreies Beratungszentrum mit Ausstellungsflächen zu errichten. Allerdings machte die Stadt Grafing die „Umsetzbarkeit des Vorhabens vom Stellplatznachweis abhängig“. Wird dies geregelt, so steht dem „Einbau von Büros und Ausstellungs- bzw. Seminarflächen im bisher ungenutzten Dachgeschoss (3. OG) des Gebäudes“ nichts im Wege. Im Neuen Kompetenzzentrum plant man zwei Badezimmer-Varianten darzustellen. Zum einen wird ein Neubau-Bad in barrierefreier und rollstuhlgerechter Ausführung gezeigt.

Die andere Variante zeigt die Möglichkeit, ein bestehendes Bad barrierefrei und rollstuhlgerecht umzubauen. Auch für den Wohnbereich und das Schlafzimmer werden Vorschläge anschaulich unterbreitet. So können sich die Besucher des Kompetenzzentrums Anregungen um das eigene Wohnumfeld neu zu gestalten holen. Neben den verschiedenen Räumen in Messebauweise, verfügt das Kompetenzzentrum „Barrierefreiheit und Pflege“ über einen Bereich für Vorträge und Schulungen. Wird dieser Seminarraum nicht gebraucht, so kann dort die eigene Wohnung in einem Baukastenprinzip maßstabsgetreu nachgebildet werden, um die Möglichkeiten eines barrierefreien Umbaus besser zu visualisieren. „Der gesamte Ausstellungsbereich wird so gestaltet, dass dort auch Menschen mit demenziellen Erkrankungen Hilfestellungen zu ihren speziellen Anforderungen an eine barrierefreie Gestaltung ihres Wohnumfeldes erhalten“, so die Information aus dem Landratsamt. ar