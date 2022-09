Ernte frei in Vaterstetten

Bürgermeister Leonhard Spitzauer und Stefan Ruoff markieren einen der Birnbäume, an dem die Bürger frei ernten dürfen.

Gelbes Band lädt zum Pflücken ein

Von Christian Schäfer schließen

Obst soll nicht verderben – in Vaterstetten werden deshalb Bäume für eine freie Obsternte mit einem gelben Band

Vaterstetten – Gerade ist wieder Erntezeit für Obst. Die Gemeinde Vaterstetten hat deshalb beschlossen, Bäume, die im öffentlichen Raum stehen, mit einem gelben Band zu markieren. Dieses soll den Bürgern signalisieren, dass das Obst an den markierten Gehölzen von Jedermann geerntet werden darf. So wird es nicht verderben und kommt jemanden zugute, der es zu schätzen weiß.



Die Anregung kam vom Referenten für Natur und Umwelt, Gemeinderat Stefan Ruoff. Im Gemeindegebiet Vaterstetten stehen Apfel, Birne und Co. an einigen Stellen im vermeintlich öffentlichen Raum. Oft ist nicht klar, ob man die Früchte am Baum als Bürger ernten darf oder nicht. Manche der Bäume gehören Landwirten oder öffentlichen Einrichtungen. Einige Obstgehölze werden auch von Baumpaten betreut. Diese ernten natürlich selber. Doch etliches Obst wird gar nicht geerntet.



Um klar zu machen, an welchen Bäumen die Bürger frei ernten dürfen, werden diese Obstbäume im Gemeindegebiet nun mit gelben Bändern markiert. Einziges Anliegen der Gemeinde: Die Früchte sollen fachgerecht geerntet werden, also so, dass keine Äste abgebrochen oder der Baum sonst wie beschädigt wird.



Leonhard Spitzauer, erster Bürgermeister der Gemeinde: „Die freie Ernte ist eine tolle Idee. So kann jeder, der keinen eigenen Garten hat, mal sein eigenes Obst pflücken. Gleichzeitig tun wir damit gemeinsam etwas gegen Lebensmittelverschwendung. Denn es ist besser, wenn die Früchte in den Küchen der Vaterstettener landen, als wenn sie am Boden verrotten.“



Viele der markierten Obstbäume stehen im Bereich des Friedhof Vaterstetten bis hin zur Reitsberger Siedlung. Auch hinter der Realschule in Baldham an den Grünflächen des Spielplatzes darf frei gepflückt werden.



