Kurze Wege, vertrauensvoller Kontakt

Teilen

Dr. Stefanie Galler ist Oberärztin in der Onkologischen Tagesklinik in Ebersberg. © KKE

In der Onkologischen Tagesklinik in Ebersberg werden Krebspatienten unter Beobachtung therapiert – und können danach wieder in ihr vertrautes Umfeld zurück kehren

Ebersberg - Am 4. Februar war Weltkrebstag. Krebs betrifft in Deutschland laut Deutscher Krebshilfe rund 4 Millionen Menschen. In der Kreisklinik Ebersberg bekommen Patientinnen und Patienten mit dieser Diagnose unter anderem in der Onkologischen Tagesklinik die nötigen Therapien. Dr. Stefanie Galler, Oberärztin der Tagesklinik, sieht im Konzept einer Tagesklinik allgemein Vorteile für die Krebspatienten, aber auch in Ebersberg im Besonderen. Wir haben mit ihr gesprochen

Frau Dr. Galler, Wie sieht der Tagesablauf für Patientinnen und Patienten der Onkologischen Tagesklinik aus?

Unsere Patienten kommen jeden Tag zwischen 8.30 und 9 Uhr zu uns. Die Kassen bezahlen Fahrdienste vom Zuhause in die Klinik und im Haus bringt unser Patientenfahrdienst die Menschen vom Haupteingang zu uns. In unserer Onkologischen Tagesklinik werden sie von der Pflegekraft empfangen und in ihr Zimmer gebracht. Dort werden sie auch von der Pflegekraft den Tag über betreut. Aktuell haben wir fünf Zimmer für jeweils zwei Patientinnen und Patienten – entweder gibt es dort Betten oder bequeme Behandlungsstühle. Wir fragen gleich am Anfang, ob es seit der letzten Therapie Probleme gegeben hat. Dann werden die Gefäßzugänge gelegt und die Infusionen beginnen – nach einem festen Zeitablauf. Unsere Patienten bekommen von uns Getränke und Mittagessen. Am Vormittag kommen Ärzte zur Visite, um bei Bedarf offene Fragen zu klären.

Laien denken bei Behandlung von Krebs an Chemotherapie oder Bestrahlung. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es in der Onkologischen Tagesklinik der Kreisklinik Ebersberg?

Wir behandeln mit systemischer Therapie, also zum einen mit der klassischen Chemotherapie. Das sind Infusionen, die die Zellteilung – vornehmlich der Tumorzellen – hemmen. Daneben gibt es auch noch zielgerichtete Therapien als Möglichkeit. Das sind Medikamente, die sich gegen Eigenschaften der Zelle richten, die für das Zellwachstum wichtig sind. Seit einigen Jahren gibt es außerdem den Weg, Krebs mittels Immuntherapie zu bekämpfen, denn manche Krebszellen haben die Eigenschaft, unser Immunsystem sozusagen in den ‚Dornröschenschlaf‘ zu versetzen. Das passiert über Zellrezeptoren. Die Antikörper, die in der Immuntherapie eingesetzt werden, ‚drängeln‘ sich am Rezeptor sozusagen vor. Damit verhindern sie, dass Tumorzellen weiter mit Immunzellen kommunizieren, die sie zum Schlafen bringen. Dadurch wird das Immunsystem wach, erkennt die Krebszellen wieder als solche und kann sie abtöten. Die Immuntherapie ist allerdings nicht bei allen Erkrankungen möglich. Das müssen wir immer fallweise testen.

Ist es bei so komplexen Therapiemöglichkeiten für alle Krebspatientinnen und -patienten eine Option, in die Onkologische Tagesklinik zu kommen?

Auf jeden Fall! Bei den allermeisten Patientinnen und Patienten mit Diagnosen, die wir in der Kreisklinik Ebersberg behandeln können, geht das grundsätzlich schon. Wenn die Infusionen über Tag durchgelaufen sind, werden die Patienten abgeholt und können den restlichen Tag und die Nacht in ihrer gewohnten Umgebung und mit ihren Angehörigen verbringen. Es gibt in der Kreisklinik Ebersberg aber auch die Möglichkeit, stationär zu bleiben, beispielsweise für diejenigen, die alleinstehend oder sehr alt sind.

Sie sind unter anderem Onkologische Internistin. Welche Vorteile sehen Sie für die Patienten darin, jeden Tag wieder nach Hause zu können?

Unserer Erfahrung nach ist es für viele Menschen angenehmer, zuhause selbst über ihren Tagesablauf zu bestimmen, als sich dem Tagesablauf in einer Klinik anpassen zu müssen. Das schafft auch mehr Möglichkeiten zur Ablenkung. Man ist flexibler, auch hinsichtlich seiner Vorlieben beim Essen und Trinken. Medizinisch gesehen, hat eine Onkologische Tagesklinik innerhalb eines Krankenhauses den Vorteil, dass nahezu alle Anlaufstellen unter einem Dach sind, also all die anderen Fachabteilungen: die Chirurgie für die Anlage von Gefäßzugängen oder die Radiologie für die Röntgen-Verlaufskontrollen. Und im Notfall steht den Patienten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche unsere Zentrale Notaufnahme zur Verfügung. Die Kolleginnen und Kollegen, haben dort innerhalb des Hauses Zugriff auf alle Daten und Laborbefunde und können sehen, welche Therapien jemand aktuell bekommt.

Viele Patientinnen und Patienten der Onkologischen Tagesklinik wohnen in der Nähe. Ist für sie die kurze Anfahrt wichtig?

Es ist natürlich schon so, dass es eine Entlastung ist, nicht lange unterwegs zu sein. Selbst wenn man gesund ist, findet man es viel angenehmer, schnell an ein Ziel zu kommen. Was mir Menschen aber auch sehr oft erzählen, was sie bei uns in Ebersberg schätzen: unsere Onkologische Tagesklinik ist nicht so groß wie andere. Bei uns sehen die Patientinnen und Patienten immer dieselben Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte und sie haben feste Ansprechpartner. Wir kennen unsere Patienten - das bedeutet für mich zum Beispiel: bei einem Patienten wurde vor ein paar Wochen das Enkelkind eingeschult. Wenn ich ihn wiedersehe, kann ich nachfragen, wie es in der Schule so läuft. Und gerade solche kleinen Gespräche sind wichtig für die Patienten und für uns als Team, um einen guten und vertrauensvollen Kontakt zu halten.

Sie haben es anklingen lassen: Die Immuntherapie wird speziell auf bestimmte Menschen mit einer Krebserkrankung zugeschnitten. Eine weitere Möglichkeit heißt sogar „zielgerichtete Therapie“. Bedeutet das auch: weniger Nebenwirkungen?

Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Nebenwirkungen, vor denen sich die meisten unserer Patienten fürchten, wie Übelkeit, Haarausfall oder Schmerzen, deutlich seltener auftreten als früher. Das liegt zum einen an den besseren Begleitmedikamenten, die Nebenwirkungen effektiver bekämpfen. Zum anderen liegt das aber auch tatsächlich daran, dass die zielgerichteten Therapien und die Immuntherapie anders wirken, als die klassische Chemotherapie. Dadurch hat sich das Spektrum möglicher Nebenwirkungen verändert. Wichtig ist, dass wir vor Therapiebeginn unsere Patientinnen und Patienten immer ausführlich aufklären. Und später müssen wir Ärzte und das onkologisch geschulte Pflegepersonal unsere Patienten gut begleiten, um mögliche Nebenwirkungen effektiv zu behandeln oder besser noch diesen vorzubeugen.