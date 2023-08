Bahn bessert an zwei Stellen nach

Optimierungen beim Salachtunnel und in Niclasreuth sollen Neubaustrecke noch verträglicher machen

Der Salachtunnel zwischen Lorenzenberg und dem Golfplatz Elkofen könnte deutlich länger werden. Und in Niclasreuth erhält die Ortsquerung auf jeden Fall einen 80-Meter-Tunnel. Vielleicht wird’s sogar noch mehr.

Aßling - Im Zuge der Vorplanungen für den Brennernordzulauf sind Variantenuntersuchungen laut Bahn eine logische Folge und ein fester Bestandteil der Planungen. An zwei Stellen hat man nun bereits Verbesserungspotential entdeckt. Eine davon ist eine mögliche Verlängerung des Salachtunnels beim Wasserschutzgebiet Elkofen. So untersucht die Bahn nun eine Verlängerung des Tunnels von bislang 1,57 Kilometer auf etwa 3,6 Kilometer. Das hätte Vorteile unter anderem beim Flächenbedarf, Umwelteingriffen, Landschaftsbild und für den Golfplatz, so DB-Projektabschnittsleiter Dieter Müller. Zudem müsste weniger Aushubmaterial während der Bauzeit transportiert werden.

Ohne die Tieflage müsste man den Mooswiesenbach verlegen und zwei neue Eisenbahnbrücken bauen. Ursprünglich wollte die Bahn so schnell wie möglich wieder an die Oberfläche, weil man aus dem Grund- und Trinkwasserbereich raus wollte. Nach Klärung mit dem Wasserwirtschaftsamt bewegt man sich aber fünf bis zehn Meter über dem Grundwasser. Bis Ende des Jahres soll feststehen, welche Länge den Vorzug erhält. Beide Varianten sind genehmigungsfähig, so die Bahn.

Bereits fest eingeplant ist eine Optimierung im Bereich Niclasreuth. Dort wurde die Querung der Ortsstraße nochmals tiefer gelegt, damit kann der Trog auf rund 80 Metern einen Deckel erhalten. So bleiben die Sichtbeziehungen erhalten, denn die Dorfstraße wird fast annähernd an der heutigen Stelle belassen. Was die Auswirkungen für die Anlieger nochmals deutlich reduziert, freut sich Müller. Ob die „Kernforderung“ aus der Region, dort einen insgesamt 500 Meter langen Tunnel zu bauen, berücksichtigt wird, muss letztlich 2025 der Bundestag entscheiden. Eine Planung gibt es erst danach, so Müller. die