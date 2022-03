„Demokraten fallen nicht vom Himmel“

Von: Christian Schäfer

Clemens Scheerer, Marha Urban und Julia Bissinger von der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Ebersberg. © Schäfer

Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Ebersberg hat ein Grundsatzpapier vorgestellt: Darin schreiben die Autoren, welche Vorraussetzung es für eine starke Demokratie braucht

Landkreis – Was ist Demokratie? Offensichtlich eine Regierungsform, mit Gewaltenteilung, Parlament und Rechtsstaatlichkeit. Aber ist Demokratie nicht viel mehr? Ist Demokratie nicht ein stetiger Prozess, den alle Akteure permanent weiter entwickeln sollten, ja sogar müssen? Handelt es sich dabei nicht um fundamentale Werte, die täglich gelebt werden müssen?



Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Ebersberg stellt sich dieser anspruchsvollen Aufgabe. Jetzt hat der Begleitausschuss, in dem 22 Vereine und Organisationen aus dem Landkreis vertreten sind, ein Grundsatzpapier herausgebracht. Martha Urban, Julia Bissinger und Clemens Scheerer von der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie in Ebersberg haben es bei einer Pressekonferenz vorgestellt.



„Um die Demokratie im Landkreis weiter zu entwickeln, gilt es, gerade den schwächsten Akteuren eine Stimme zu geben“, sagt Clemens Scheerer. Gerade Schüler und Jugendlich, Menschen mit Behinderung oder sozial Schwache müssten mehr in Teilhabe erleben.



Ein Fokus der Partnerschaft liegt dabei auf der Arbeit an Schulen. „Es gibt bereits tolle Beispiele, wie die Demokratie an Schulen gefördert werden kann“, sagt Martha Urban. So gab es zum Beispiel den Arbeitskreis „Diversity“ oder ein Projekt über den Holocoust und warum dieser niemals vergessen werden darf. Projekte, die von den Schülern initiiert und von der Partnerschaft für Demokratie gefördert wurden.



Eine der zentralen Fragen lautet: Wie viel Demokratie steckt in unseren Schulen. In Schulen können Schülerinnen und Schüler demokratische Prozesse nicht nur in der Theorie, sondern auch praktisch lernen, indem Konflikte gelöst, Verantwortung übernommen, Respekt und Fairness gelebt werden. Schulen sind mit der wichtigste Ort, um Demokratie zu lernen.



Grundsätzlich werde Kindern und Jugendlichen nur selten die Möglichkeit gegeben, ihre Interessen in der Politik einzubringen, heißt es im Grundsatzpapier. Eine Forderung deshalb: Das Wahlalter bei Kommunalwahlen in Bayern müssten auf 16, später auf 14 Jahre herabgestuft werden.



Formate wie das Jugendkomitee, das es seit einem Jahr im Landkreis gibt, oder repräsentative Organe wie ein Jugendparlament sollen das Ziel haben, nicht punktuell, sondern permanent an Entscheidungsprozessen teilzuhaben.



Demokratie zu fördern heißt aber auch, Senioren, Menschen mit Behinderung oder mit Migrationshintergrund teilhaben zu lassen – Inklusion, Toleranz Antidiskriminierung sind hier tragende Schlagwörter.



Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis ist mit einem engagierten Team angetreten, um sich dieser Herkulesaufgabe zu stellen – aber sie sind natürlich auf Mithilfe angewiesen. Denn schließlich geht die Demokratie uns alle etwas an. Ein Blick in das neue Grundsatzpapier lohnt sich allemal. sc