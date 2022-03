Kunstaktion: Let´s play war

Mit einem 16mm-Lehrfilm der NVA mit dem Titel„Treffen will gelernt sein – Ausbildung zum Schützen“ will Peter Kees durch Städte und Dörfer ziehen, um ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen © PETER KEES

Der Steinhöringer Künstler Peter Kees reagiert mit einer Kunstaktion auf den Ukraine Krieg

Landkreis – Stehen wir vor einem dritten Weltkrieg? Vor einem neuen Zeitalter des Kalten Krieges? Vor einer Wiederaufnahme des Ost-West-Konfliktes? Wo ist ein Gegenentwurf zu der neu aufkommenden Eskalationsspirale? Wo Besonnenheit? Diese Fragen beschäftigen den Aktionskünstler Peter Kees.



„Putins Krieg gegen die Ukraine ist abscheulich. Doch auch die hoch emotionalen Reaktionen darauf sind schwierig: Jubel im Bundestag als Bundeskanzler Olaf Scholz den Sonderfonds von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr verkündet. Das Töten-Lernen hat also wieder Konjunktur. Und alles Russische wird stigmatisiert. Auch das ist schwierig“, sagt der Künstler Peter Kees. Pathos beherrsche die Gegenwart, sagt er. Kriege gab es in den letzten Jahrzehnten einige: den Golfkrieg, die Jugoslawienkriege, die Tschetschenienkriege, den Afghanistan-Krieg, den Irakkrieg, den Syrienkrieg, um nur einige zu nennen. Derart brisant wie der derzeitige Ukraine-Krieg sei bisher allerdings keiner gehandelt worden.



„Kulturelle Sichtweisen stehen einander gegenüber. Ost gegen West, West gegen Ost. Demokratie versus Diktatur. Aber auch wirtschaftliche Interessen spielen eine Rolle. Die Sache ist ernst, sehr ernst“, so Kees.



Deshalb: Mahnungen in jeder Hinsicht seien notwendig. „Können, sollten wir nicht aus der Vergangenheit lernen?“ fragt Kees und reagiert mit einer künstlerischen Aktion auf die aktuellen Entwicklungen. Er hat ein mobiles Kino entwickelt, mit dem der Konzeptkünstler durch Dörfer und Städte zieht. Vom Autodach aus projiziert er einen 16mm-Lehrfilm der NVA, „Treffen will gelernt sein – Ausbildung zum Schützen“, auf verschiedene Wände. In dem Schwarzweiß-Streifen wird der Umgang mit der Waffe vermittelt. „Wollen wir das so?,“ fragt Kees. Die Aktion versteht er als Kriegs-Mahnmal. Warum einen NVA-Film? „Soldaten sind Soldaten. Außerdem ist das ein Verweis auf die Zeiten des kalten Krieges, vor denen wir möglicherweise wieder stehen.“



Vergangenen Dienstag hatte das Projekt Premiere im Ebersberger Klosterbauhof. In den nächsten Tagen und Wochen wird die filmische Intervention immer wieder mal an verschiedenen Stationen zu sehen sein, in Dörfern aber auch in München.



Der Titel der Aktion „Let´s play war“ wirkt irritierend, niemand wolle schließlich Krieg „spielen.“ Doch durch dieses ironische Mittel passiere genau das, was gewünscht ist, erklärt der Künstler: „Es löst Irritationen aus und führt zu Diskussionen. Genau darum geht es mir.“ Weitere Infos unter: www.peterkees.de



red