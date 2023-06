Pfadfinder setzen sich beim Vaterstettener Bürgerbudget durch

Von: Christian Schäfer

Der Wald neben der alten Grund- und Mittelschule soll von Dornen und Gestrüpp befreit und mit klimaverträglichen Bäumen angepflanzt werden © BdP Stamm Barrakuda

Der Schulwald an der alten Grund- und Mittelschule soll von Gestrüpp und Dornen befreit werden. Zudem sollen klimaresistente Bäume gepflanzt werden

Vaterstetten – Das Projekt „Schulwald“, das vom Pfadfinder Stamm „Barrakuda“ eingereicht wurde, hat mit eindeutiger Mehrheit das diesjährige Vaterstettener Bürgebudget gewonnen. Dies teilt die Gemeinde Vaterstetten in einer Pressemitteilung mit.



Drei Wochen lang konnten die Bürgerinnen und Bürger für ihr Lieblingsprojekt abstimmen. Zur Wahl standen außerdem die Verschönerung des Rossini Brunnens sowie die Aufwertung des Rathaus- und Marktplatzes durch eine neue Gestaltung und Bepflanzung.



Der Abstimmungszeitraum für das Bürgerbudget 2023 ist am 12. Juni abgelaufen. Die meisten Stimmen erhielt das Projekt „Schulwald“, das vom Vaterstettener Pfadfinderstamm „Barrakuda“ eingereicht wurde. Der Verein möchte den Wald neben der alten Grund- und Mittelschule von Dornen und Gestrüpp befreien und dafür Bäume, die an das jetzige Klima angepasst sind, anpflanzen. Der Stamm nutzt den Wald für seine Gruppenstunden, was aufgrund der Verwilderung zunehmend schwierig wurde. Dies soll durch das Projekt in ein paar Jahren wieder möglich sein; auch für die Kinder vom Spielplatz, die gerne im benachbarten Wald spielen.



Leonhard Spitzauer, Erster Bürgermeister, sagt „Wir gratulieren dem Stamm Barrakuda zu diesem eindeutigen Ergebnis und bedanken uns bei allen engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Projektideen eingereicht oder an der Abstimmung teilgenommen haben.“ 671 Stimmen wurden im Abstimmungszeitraum abgegeben. Auf den Schulwald fielen dabei 397 Stimmen, das entspricht 59 Prozent der Stimmen. Die Verschönerung des Rossinibrunnens bekam 231 Stimmen, sprich 35 Prozent. Die Bepflanzung des Rathausplatzes erhielt 43 Stimmen, das sind sechs Prozent. Die Förderung in Höhe von 10.500 Euro geht damit mit klarer Mehrheit an das Projekt Schulwald.



Die Gewinnerprojekte vom vergangenen Jahr, Trimm Dich VAT und Hundespielwiese, befinden sich gerade in der Umsetzung. Das Projekt „Dirt Park“ befindet sich weiterhin in Wartestellung bis ein Grundstück gefunden wird.red