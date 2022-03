Kiesabbau sticht Solarstrom

Von: Oliver Oswald

In Zorneding gibt es kaum Potential für Freiflächenanlagen für Photovoltaik. © manfredxy

Ernüchterung in Zorneding. Im Gemeindegebiet gibt es kaum Flächen für Freiflächenanlagen für Photovoltaik. Pikant: der Kiesabbau geht vor

Zorneding – Noch im Sommer letzten Jahres zeigten sich Gemeinderat und Bürgermeister in Zorneding schwer überzeugt davon, dass es auf dem Gemeindegebiet zukünftig reichlich eigene Flächen für den Aufbau von Photovoltaikanlagen geben müsste, ja sollte (wie berichteten).



Flugs wurde der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München mit einem Gutachten zur Standortuntersuchung beauftragt. Was so etwas kostet, wurde am Sitzungsabend des Gemeinderats nicht erwähnt; jedoch: Das Geld hätte man sich wohl lieber gespart, denn das Ergebnis machte jede Euphorie aus dem Vorfeld zunichte: In dem 17 Seiten umfassenden Statement, das von einer Frau Bauer aus dem Planungsverband vorgetragen wurde, zählten die möglichen Standorte bei jedem Umblättern immer weniger, zu viele Einschränkungen und Bestimmungen machten aus dem Flächentraum einen Papiertiger mit schlichtweg ernüchterndem Ergebnis.



Beispiel: Die Puffer zu bestimmten Nutzungen betragen etwa bei Waldnähe nur 50 Meter wegen Windwurf und Astbruch, zu einer Siedlung 100 Meter wegen Lärmschutz (!) und eventueller Blendwirkung, bei Straßen sind es zwischen 15 und 40 Meter wegen Anbauverbotszonen. Die 2. Bürgermeisterin Bianka Poschenrieder (SPD) fragte denn auch durchaus ironisch, vor welchem Lärm man denn bei Photovoltaikanlagen schützen müsse.



Zu Flächen, die ausgeschlossen werden sollen, zählen auch gesetzlich geschützte Biotope, Wasserschutzgebiete oder Flächen für Kiesgruben. Und die sind bekanntlich besonders begehrt in Zorneding und werden immerfort durchaus aggressiv gefordert, auch weil sie sich nur mit Hängen und Würgen abwehren lassen.



Sitzungsleiter Piet Mayr merkte man die Enttäuschung durchaus an, als er letztlich feststellte, dass man den Bericht zur Kenntnis nehme und es damit zunächst belassen werde; der kommende Tagesordnungspunkt sei eh wichtiger: Gemeint war ein Gutachten – ebenso vom Planungsverband – zu möglichen Flächen für Kiesabbau. Dass es auf Gemeindegebiet quasi nur entlang der Bundesstraße, der Staatsstraße und an den Bahngleisen sinnvoll wäre, sich über Freiflächenphotovoltaik Gedanken zu machen, ließ unter den Anwesenden nicht wirklich Trost aufkommen. Oder wie es FDP-Rat Peter Pernsteiner zusammenfasste: „Niederschmetternd, wie wenig (A.d.R.: geeignete Flächen), aber Kiesflächen ausweisen. Hirnrissig, weil widersinnig.“osw