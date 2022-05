Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss bei Gut Sonnenhausen

Von: Christian Schäfer

Die Polizei stellte bei dem Mann Alkoholgeruch fest © rissix

Mit 1,7 Promille und Drogen im Blut fuhr ein 42-jähriger Glonner gegen einen Baum. Der Mann wurde schwer verletzt

Am 04.05.2022 um 06:20 Uhr befuhr in 42-jähriger Glonner mit seinem Pkw bei Glonn die Verbindungsstraße vom Gut Sonnenhausen in Richtung der Kreisstraße EBE 13.

Auf halber Strecke kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Bei dem Verkehrsunfall wurde er schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. An seinem Pkw entstand ein Totalschaden, welcher auf ca. 5000,- Euro geschätzt wird.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde von den Beamten der Polizeiinspektion Ebersberg bei dem Unfallfahrer deutlicher Alkoholgeruch und drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille und ein Drogentest war positiv.

Den Unfallfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und sein Führerschein wurde sichergestellt.