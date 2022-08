Mehr Pedelec-Unfälle im Landkreis

Von: Christian Schäfer

Teilen

Die Unfälle mit Pedelecs häufen sich © AndreyPopov

Die Polizei registriert 75 Prozent mehr Unfälle mit Pedelecs als im Vorjahr - und empfiehlt Kurse der Kreisverkehrswacht

Bereits 14 Verkehrsunfälle mit elektrisch und durch Muskelkraft angetriebenen Fahrrädern bis 25 km/h (Pedelec) wurden im Jahr 2022 bis Mitte August im Landkreis Ebersberg bei der Polizei registriert. Dies sind 75 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. In allen Fällen wurden die Beteiligten Fahrer zumindest leicht verletzt. In 6 Fällen kamen Senioren mit ihren Fahrzeugen zu Sturz. Oft lag es einfach nur am Umgang mit dem Fahrzeug und daraus resultierenden Fahrfehlern. Die Anforderungen im Umgang mit Pedelecs und deren Bedienung sind höher, als mit einem nur durch Muskelkraft angetriebenen Fahrrad.



Die Polizei Ebersberg weist deshalb darauf hin, dass die Verkehrswacht Ebersberg regelmäßig Kurse für Senioren im Umgang mit Pedelecs anbietet. Kontakt: 08092/8268 145 oder per Mail unter info@verkehrswacht-ebersberg.de