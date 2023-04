Mehrere Polizeistreifen im Einsatz: „Einbrecher“ auf frischer Tat ertappt

Von: Christian Schäfer

Die Polizisten konnten den Täter schnell stellen - ein Igel versuchte in ein Einfamilienhaus zu gelangen © kwasny222

Kratzgeräusche, Notruf, Polizeieinsatz, Gewahrsamnahme- ein Igel sorgt in Vaterstetten für Wirbel

Vaterstetten - Gestern Abend gegen 21.25 Uhr, ging ein Notruf bei der Einsatzzentrale in Ingolstadt ein, bei dem ein vermeintlicher Einbruch in ein Einfamilienhaus mitgeteilt wurde. Die Hausbewohnerin, die den Notruf verständigt hatte, gab an, dass sie verdächtige Kratzgeräusche aus dem Garten hören würde.

Aufgrund der Angaben der 44-jährigen Frau machten sich mehrere Streifenbesatzungen auf den Weg und trafen kurze Zeit später am „Tatort“ ein. Wie die PI Poing mitteilt, konnte im Bereich eines Fensterschachtes auf der Rückseite des Hauses schließlich der „Täter“ auf frischer Tat gestellt werden. Ein Igel kratzte an der Jalousie des Fensters und versuchte so erfolglos in das Anwesen einzudringen.

Um das widerrechtliche Treiben des Stachelträgers zu unterbinden, wurde der Igel kurz in Gewahrsam genommen und im Anschluss wieder in die Freiheit entlassen. Die anfangs aufgeregte Mitteilerin konnte schließlich durch die eingesetzten Beamten beruhigt werden.