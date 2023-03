Nach Handyverstoß: Mann flieht vor der Polizei und wird dabei geblitzt

Von: Christian Schäfer

Der Mann wurde mit 96 km/h innerorts geblitzt © Dieter Brockmann

Ein 43-Jähriger flieht mit 96 km/h vor der Polizei in Steinhöring - und wird prompt geblitzt

Steinhöring - Eigentlich Routine: Einem Mann mit Handy am Steuer wird von einer Polizeistreife signalisiert, dass er anhalten soll. Doch statt dies zu tun gibt er Gas und flieht vor der Polizei. Passiert ist das Ganze gestern in Steinhöring. Mit exakt 96 km/h fährt er innerorts den Polizisten davon. Der genaue Wert ist bekannt, da Kollegen zur selben Zeit an der Straße eine Geschwindigkeitsmessung via Laser durchführten.

Wie die Polizei Ebersberg mitteilt, gelang es dem Mann aus Glonn zunächst, sein Fahrzeug abzustellen und zu flüchten. Kurze Zeit später meldete er sich reumütig bei der Polizei und begründete seine Flucht damit, keinen Führerschein zu besitzen.

Der 43jährige Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Hierbei können auch die begangen Verkehrsordnungswidrigkeiten berücksichtigt werden.