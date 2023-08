Verkehrsübungsplatz falsch verstanden - 17-Jährige ohne Führerschein im Pkw unterwegs

Von: Christian Schäfer

Auf dem Verkehrsübungsplatz in Vaterstetten war ein Familienvater mit seiner Tochter unterwegs - und zwar im Pkw (Symbolfoto) © KajaNi

Ein Vater gibt seiner Tochter private Fahrstunden auf dem Verkehrsübungsplatz. Das hat jetzt für beide Konsequenzen

Vaterstetten – Auf dem Verkehrsübungsplatz in Vaterstetten sind in der Regel fahrradfahrende Kinder unterwegs. Nicht so am vergangenem Samstag, 28. August. Laut Pressemitteilung der PI Poing war dort eine 17-Jährige mit ihrem Vater mit dem Pkw unterwegs. Da seine Tochter aktuell noch keinen Führerschein hat und in der Fahrschule ist, wollte der Vater ihr private Fahrstunden auf dem Verkehrsübungsplatz geben. Anwesende Familien verständigten die Sicherheitswacht, die wiederum die Polizei verständigte.

Die Konsequenz: da es sich bei dem Verkehrsübungsplatz um öffentlichen Verkehrsraum handelt und die 17-Jährige bis dato keinen Führerschein hat, werde der Sachverhalt, so die Polizei, der Staatsanwaltschaft übergeben. Zudem müsse sich auch der Vater für sein Verhalten verantworten, da er als Fahrzeugführer zugelassen habe, dass eine Person ohne Führerschein hinter dem Steuer sitzen würde.