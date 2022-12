Vaterstetten: Schwimmen wird teurer

Von: Carmen Ick-Dietl

Beim Schwimmbad an der Karlheinz-Böhm-Grundschule werden zum 1. Januar die Eintrittspreise erhöht. © die

Die explodierenden Energiepreise machen auch vor dem Vaterstettener Schwimmbad nicht halt. Erwachsene Schwimmer müssen ab Jahreswechsel einen Euro mehr zahlen

Vaterstetten – Das Schwimmbad am Hans-Luft-Weg ist mittlerweile seit über zwei Jahren in Betrieb und gut ausgelastet. An sieben Tagen die Woche wird das Bad zwischen von 7 und 22 Uhr von Schulen, Vereinen, Schwimmschulen und Öffentlichkeit besucht. Im Zuge der allgemeinen Preiserhöhungen in allen Bereichen wird jetzt auch der Eintrittspreis beim Schwimmbad angepasst. Erwachsene zahlen ab 1. Januar 5 statt bislang vier Euro.

Der Preis beim ermäßigten Eintritt, unter anderem für Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren, Schüler und Studenten bis 27 Jahren, Behinderte und Senioren, steigt um 50 Cent auf 2,50 Euro. Dafür wird der Frühtarif wieder eingeführt. Für die Zeit von 7 bis 8 Uhr werden 2,50 Euro verlangt. Außerdem gibt es künftig die Möglichkeit, Zehnerkarten am Kassenautomaten zu erwerben. Preis für Erwachsene: 45 Euro, ermäßigt 22,50 Euro. Auch die Schulen des Landkreises wie Realschule und Gymnasium haben ein Nutzungsentgelt zu entrichten. Es steigt von bislang 1,50 auf 2 Euro. Bei Schulen der Gemeinde wird das Schulschwimmen im Rathaus verrechnet. Für die ortsansässigen Vereine erhöht sich das Entgelt pro Bahn und Stunde von 9,50 auf 12 Euro. Im Rathaus hat man sich da an den Gebühren von benachbarten Gemeinden orientiert. Gewerbliche Schwimmkurse müssen künftig 19 statt bislang 15 Euro pro Bahn und Stunde bezahlen.