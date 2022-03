Photovoltaik auf der grünen Wiese?

Von: Christian Schäfer

Wie sinnvoll sind Photovoltaikanlagen auf Wiesen oder Äckern? Ein Pro und Contra von unserem Redakteur Christian Schäfer und von unserer Redakteurin Birgit Lang

In Markt Schwaben gibt es bereits eine, in Grafing und Steinhöring sind sie geplant - sogenannte Photovoltaikfreiflächenanlagen. Ist diese Art der Energiegewinnung sinnvoll?

Pro

Christian Schäfer ist stellvertretender Redaktionsleiter des AZV und schreibt für Hallo Ebersberg/Grafinger Anzeiger © privat

Die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen alle anderen.“ Über das Zitat des ehemaligen britischen Politikers Winston Churchill lässt sich trefflich streiten. Genauso über den Sinn oder Unsinn von Photovoltaikanlagen auf Äckern oder Wiesen. Aber vielleicht sollte man die Diskussion darüber in diesen Kontext sehen. Das ist nicht toll, aber einfach notwendig. Es mag unsinnig erscheinen - gerade in einem Landkreis, der einem hohen Siedlungsdruck unterworfen ist - wertvolles Land mit Photovoltaikanlagen zu zubauen. Noch unsinniger ist es jedoch, darauf zu warten, dass den Ingenieuren in Zukunft etwas besseres einfällt. Die Erderwärmung wartet nicht darauf, bis uns die eierlegende Wollmilchsau-Idee kommt. Der Klimawandel ist jetzt und er schreitet permanent voran. Der Krieg in der Ukraine macht uns deutlich, dass der Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt, dass wir auf eigene Energie angewiesen sind, und zwar auf saubere. Aber was ist mit unserer Lebensmittelsicherheit, wird sich der ein oder andere Fragen. Brauchen wir nicht Ackerboden, um uns zu versorgen? Deutschland ist nach wie vor Weizenexporteur, was aktuell die Preise in die Höhe treiben lässt, sind die Warentermingeschäfte der Spekulanten, die sich aufgrund der Knappheit bereichern. Dieses strukturelle Problem muss auf multilaterale politischer Ebene gelöst werden, darf aber hier bei uns kein Argument gegen Photovoltaikfreiflächenanlagen sein. Es bleibt zu hoffen, dass uns in den nächsten Jahren bessere Lösungen als diese einfallen. Bis es soweit ist, müssen wir diese schlechteste Lösung einfach akzeptieren.

Contra

Birgit Lang ist Redakteurin beim AZV und schreibt für das Intelligenzblatt Dorfen © privat

Ackerfläche wird permanent weniger und immer teurer. Deshalb sollte sie in erster Linie für die Erzeugung von Nahrungsmittel genutzt werden, vor allem im Hinblick auf die zunehmende Bevölkerung und die globalen Krisen. Primär sollten möglichst viele Dachflächen und versiegelte Flächen für die Energiegewinnung erschlossen werden. Damit wird eine gute Verteilung im Netz erreicht und das Stromnetz am wenigsten belastet. Schon lange überfällig ist es, alle Supermärkte mit Solaranlagen auszustatten und am besten noch um eine paar Stockwerke zu erhöhen, um Wohnraum zu gewinnen. Denn die Eigenversorgung bei Wohngebäuden mit entsprechenden Speicherkapzitäten muss deutlich erhöht werden. Auch besondere Solaranlagen, etwa die Parkplatz-PV, sollten vorangetrieben werden, weil sie neben wirtschaftlichem Nutzen auch Schatten bringen, der in immer heißeren Sommern immer wichtiger wird. Sinnvoll ist es zudem Konversationsflächen für PV-Anlagen zu nutzen, zum Beispiel neben der Autobahn. Damit hat man zwei Vorteile, es bringt Strom und man spart sich die Pflege der Fläche. Nur bei einer extensiven Doppelnutzung machen PV-Anlagen auf Ackerflächen Sinn, wenn dort etwa Schafe grasen. Optisch ist und bleibt es eine Verschandelung.