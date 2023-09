Mini-Ebersberg: Ich baue mir meine Stadt

Begeistert sind die Mini-Ebersberger von ihrer letzten Ferienwoche in der Mini-Stadt. © hr

Vier Tage konnten Kinder ihr Mini-Ebersberg gestalten

Ebersberg – „Ich bin Bankdirektor. “„Ich bin Stadtrat, wollte aber eigentlich Mediengestalter werden.“ Um Träume in Mini-Ebersberg zu erfüllen, braucht es jede Menge Phantasie, eine leere Ebersberger Volksfesthalle, ein paar Biertischgarnituren, Bierkästen, Stellwände sowie gut 30 Kinder und engagierte Betreuer.



Letztere freuten sich, wie achtsam die Kinder miteinander umgehen und auf die Belange des jeweils anderen Projektteilnehmers Rücksicht nehmen. Das viertägige Projekt „Mini-Stadt-Ebersberg“ findet im Rahmen des Ferienspaßprogramms statt.



Mit Stift, Zettel und Stellwand wurde festgehalten, was alles gemeinsam getan werden sollte. Bereits am Ende des ersten Tages war die Volksfesthalle in Marktplatz, Bildungszentrum und Spielplätze eingeteilt. „In ihrer Stadt können sie selbst entscheiden, wie sie forschen und experimentieren, lernen und studieren, helfen und arbeiten, produzieren und reparieren, spielen und gemeinsam ihre Zeit verbringen wollen“, erläuterte Organisatorin Lakhena Leng. Was wo zu finden ist zeigen Hinweisschilder, die ein Ebersberger Unternehmer sponserte.



Ab dem zweiten Tag wurde das Essen sogar selbst zubereitet und für das Spülen, eine weniger attraktive Arbeit bei den Mini-Ebersbergern, verteilen die Betreuer einen Bonus. Ganz unvorbereitet waren viele Kinder nicht, denn bereits im letzten Jahr fand ein ähnliches Projekt in kleinerem Rahmen statt. Auch im kommenden Jahr soll das Projekt, bei dem die Kinder mit Feuereifer dabei sind, wieder stattfinden. ar