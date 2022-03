Vaterstetten: Sorgen wegen morgendlichem Verkehrschaos

Teilen

Lautstarker Protest vor der Gemeinderatssitzung: Gymnasiasten wollen die Einbahnstraße zurück © die

Halteverbote und Fahrradstraße sollen für mehr Verkehrssicherheit vor dem Humboldt-Gymnasium sorgen. Vor allem sollen die „Elterntaxis“ ausgebremst werden.

Vaterstetten – „Gefahr beim Straßenverkehr vor dem Humboldt-Gymi – Wir fühlen uns nicht mehr sicher!!!“ Eines von mehreren Plakaten, die Schüler des Vaterstettener Gymnasium vor dem Sitzungslokal des Gemeinderats hochhielten. Elternbeirat und Schülersprecher hatten im Vorfeld Stimmung gemacht und zu möglichst zahlreicher Teilnahme aufgerufen, um ihre Meinung über die chaotische Verkehrssituation vor der Schule zu verdeutlichen. Allerdings kam die Mehrzahl der Demonstranten wegen der pandemie-bedingten Teilnehmerbeschränkung nicht in die Turnhalle der Wendelsteinschule, was für entsprechenden Frust sorgte. Drinnen waren Sprechchöre zu hören, dann fragte SPD-Gemeinderätin Cordula Koch die Gemeindeverwaltung, ob es verhältnismäßig sei, dass draußen Polizeiautos vorgefahren seien. „Das war niemand von der Gemeinde, es ist unfair, uns deshalb anzugreifen“, erklärte Bürgermeister-Referent Georg Kast. Die Polizei teilte einen Tag später mit, dass Nachbarn „aufgebrachte Personen vor bzw. einzelne Personen auf dem Dach der Turnhalle“ gemeldet hätten, weshalb insgesamt vier Streifenbesatzungen anrückten.



Drinnen rang der Gemeinderat derweil um Ideen, mit denen man das Chaos in den Griff kriegen könnte. Es sei „gutes Recht der Schüler, in der Früh kreuz und quer zu fahren“, argumentierte dabei überraschend Benedikt Weber (CSU). Das eigentliche und größte Problem seien die „Elterntaxis“, so Weber und Sepp Mittermeier (SPD) unisono. Der Vorschlag: Ein grundsätzliches Halteverbot vor dem Gymnasium, eine Fahrradstraße in der Johann-Strauß-Straße zwischen Rossini- und Gluckstraße sowie Tempo 20 zu Schulzeiten.



Das Rathaus soll nun prüfen, ob dies rechtlich umsetzbar ist. „Ich möchte ungern, dass die Anordnungen wieder aufgehoben werden müssen“, so Weber. So wie beim letzten Beschluss des Gemeinderats über ein zeitbegrenztes Durchfahrtsverbot vor der Schule von 7.30 bis 9 Uhr. Das hatte die über viele Jahre hinweg praktizierte, allerdings nur provisorisch eingerichtete Einbahnstraße mit Kiss-and-Ride-Zone abgelöst, war allerdings vom Landratsamt nach nur einer Woche wieder einkassiert worden.



Selbst wenn die neuen Lösungen kommen, es könnte nicht jeden Tag eine Überwachung gewährleistet werden, mahnte Bauamtsleiterin Brigitte Littke. „Es ist wichtig, dass sich die Eltern daran halten.“ Anders als zuletzt. Da seien Polizei und Verwaltung vor Ort sogar noch „wild beschimpft worden“.



Man habe sich bekanntlich viel mehr Verkehrsberuhigung gewünscht, erinnerte Elisabeth Mundelius (Grüne). Der verkehrsberuhigte Umbau des gesamten Bereichs hatte wegen der hohen Kosten von 1,4 Millionen Euro im Gemeinderat keine Mehrheit gefunden. Von anwesenden Elternbeiratsvertretern wurde diese Summe massiv angezweifelt. Das gehe sicher auch einfacher und deutlich billiger.



Die Situation mit Lieferwagen und mit Bussen in zweiter Reihe, weil Eltern in der Busbucht ständen, überfordere die Radfahrer. Das Verschieben der „Elterntaxis“ in die Seitenstraßen gefiel der Lehrerin gar nicht. „Bei einer so großen Zahl an Schülern gibt es ständig eine große Zahl an mobilitätseingeschränkten Schülern, das muss berücksichtigt werden.“ Für „zynisch“ hielt Mundelius den Hinweis auf „geringe Unfallzahlen“ in der Rathaus-Vorlage. Derartige Bedenken seien von der Schulfamilie geäußert worden, verwies Littke. Es sei genau ein Unfall mit zwei Autos seit letztem Sommer passiert, „wegen Missachtung der Vorfahrt und um 18 Uhr“, klärte Bürgermeister Leo Spitzauer auf.



Allein Manfred Vodermair (CSU) votierte am Ende gegen die Vorschläge. „Wir haben eine Verkehrsordnung, die können auch Schüler und Eltern einhalten, das geht überall – nur nicht vor dem Gymnasium.“



Den anwesenden Schülersprechern waren nicht begeistert vom Beschluss. „Bei der Einbahnstraße war alles viel geregelter, kein solches Chaos“, fand Vajk Boros. Deshalb wolle man die Regelung wieder zurück, auch der Bus solle wieder nur in einer Richtung vor der Schule durchfahren.



die