Bürgermeister allein im Ort

Bürgermeister Piet Mayr erklärt Details zum Rathausanbau. © Foto: osw

Exklusive Ortsbesichtigung mit Piet Mayr

Zorneding – Erst Corona, dann der Herbst - im Sommer. Erst Treffen verboten, dann Treffen abgesoffen. So ein Bürgermeister hat es nicht leicht. Piet Mayr musste dies Anfang der Woche erleben, als er allein auf weiter Flur stand, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Zornedings Oberhaupt hatte für den Abend zu einem gemütlichen, sommerlichen Ausflug mit dem Fahrrad durch die Gemeinde eingeladen. Am Parkplatz vorm Rathaus, dem Treffpunkt für die Abfahrt, stand er dann allerdings um 18.50 mutterseelenallein und wartete. Einzig der Hallo-Autor traute sich bei anhaltendem Regen zum Startplatz.

Gute Idee, denn nach zwanzig Minuten und bei aufklarendem Himmel entschloss sich Mayr zu einer Exklusivrundfahrt für seinen einzigen Teilnehmer. Sinn solcher Ausflüge ist nicht allein das Strampeln. Vielmehr sind informative Zwischenstopps an aktuellen „Brennpunkten“ der Gemeinde das Zuckerl so einer Tour. Sie führte anfangs recht nah hinter das Rathaus, zum Neu/ Anbau, der gerade entsteht. Der Bürgermeister zeigt ein bisschen stolz auf das weitestgehend fertige Bauteil für den kommenden Aufzug und das Treppenhaus. Und dies wird das einzige sein, was nicht aus Holz hergestellt wird. Aus dem eigenen Wald, versteht sich, so Mayr. Und dass man auf eine Brücke zwischen dem alten und dem neuen Gebäude verzichtet hat. Ein ebenerdiger Gang muss genügen. „Das hat uns 250.000 Euro erspart.“

Die Weiterfahrt zu zweit endet zunächst am Bahnhof, vor dem neuen Empfangsgebäude der Deutschen Bahn. Dass die Bauarbeiten hier eigentlich nach Plan verliefen, allerdings unterirdische Kabel das Weitermachen erschwerten, informiert der Bürgermeister. Im Sommer nächsten Jahres soll das Gebäude eröffnet werden. Und bis dahin werden im Umfeld 280 neue Fahrradständer errichtet sein, nach neuestem Standard als Doppeldecker. Nebenan wird der Regionalbus um ein paar Meter quasi nach vorne verlegt, so dass sich die Haltestelle direkt am Bahnhofsgelände befindet. Erfreulich für kommende Fahrgäste: Eine schon von weitem sichtbare Anzeigetafel wird künftig über anstehende An- und Abfahrtzeiten in Zorneding informieren.

Als nächster Stopp wäre ein Spielplatz geplant gewesen, doch darauf verzichtet der Tourenführer. So wird dann nach anstrengendem Pedalrittern bergauf und bergab in Pöring westlich des Containerbaus für Flüchtlinge angehalten. In dieser Unterkunft sind seit Frühjahr 120 Menschen untergebracht, ursprünglich sollten es nur 50 sein. Ukrainer gibt es dort nicht, die befinden sich im Gebäude oberhalb des Bahnhofparkplatzes. „Mehr geht nicht...“ versichert Mayr. Dass es in anderen Gemeinden noch Kapazitäten gebe, darauf verweist der Bürgermeister. Und dabei ist er froh, dass in seiner Gemeinde etwa 130 Menschen aus der Ukraine privat untergebracht werden konnten.

Abschließend soll der mehr unterhaltsame Teil der Fahrt stattfinden, beim „Schlammerl“ in Wolfesing. Dort wartet schon der Alt-Bürgermeister Franz Pfluger. osw