Vaterstetten: Schneller Radweg kommt in Schwung

Wird ein schneller Radweg zwischen dem Ostbahnhof und Ebersberg Realität? © Vichaya Kiatying-Angsulee

Ist ein schneller Radweg zwischen dem Ostbahnhof und Ebersberg - größtenteils entlang der Bahnlinie - möglich. In Vaterstetten soll eine Machbarkeitsstudie Antworten liefern

Vaterstetten – Es ist die absolute Lieblingsidee der Grünen aus den Stadtteilen und den Landkreisen im Münchner Osten: Ein schneller Radweg zwischen dem Ostbahnhof und Ebersberg, größtenteils entlang der Bahnlinie. Die Gemeinde Vaterstetten gibt nun eine Machbarkeitsstudie dafür in Auftrag. Der neue Schwung kommt von den Nachbarn aus Grasbrunn. Dort wurde dem Gemeinderat kürzlich bereits eine 13-seitige Studie für seinen Abschnitt vorgestellt. Am Ende entschied man sich für die Variante mit getrennten Wegen für Fußgänger und Radfahrer mit Grünstreifen in der Mitte sowie Lichtmasten mit Bewegungsmeldern alle 40 Meter. Es ist auch die teuerste Version. 881.00 Euro würde das nach Einschätzung des Gutachters für die 780 Meter zwischen Haar und Vaterstetten kosten.

Die Verwaltung soll nun mit Vaterstetten und Haar die Möglichkeiten einer gemeinsamen Planung und Umsetzung abklären, so der Auftrag. Nicht, dass der Radweg dann im Nichts endet, wie Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) erklärte. Der Anschluss in Vaterstetten ist ein Problem. Denn der Kiesweg aus Grasbrunn mündet hier in den asphaltierten Veilchenweg. Der 120 Meter lange Wohnweg wird von Fahrzeugen befahren und teilweise beparkt, zudem endet er genau am Ausgang des Vaterstettener S-Bahnhofs. Konflikte mit einem schnellen Radverkehr sind hier quasi vorprogrammiert. Vaterstetten wollte sich eigentlich erst um das Thema kümmern, wenn der neue Mobilitätsmanager irgendwann in diesem Jahr vom Rathaus eingestellt wird. Doch nach einem Termin mit Grasbrunn will man deren Gutachter nun doch bereits vorab mit der Studie für den Vaterstettener Abschnitt betrauen, wie Bauamtsleiterin Brigitte Littke jetzt bekanntgab.

Eine der Problemstellen für den schnellen Radweg zwischen München und Ebersberg: Der Anschluss des Kieswegs aus Grasbrunn an den Vaterstettener Veilchenweg © die

„Endlich geht was weiter“, so Grünen-Sprecher David Göhlert erfreut. Beim Umdenken geht es wahrscheinlich ums Geld. Denn die Zeit drängt. Derzeit gibt es bei Bund und Land diverse Förderprogramme für den Bau von Radwegen, die für das Projekt in Frage kämen. Allerdings müsste der Bau bis zum 31.Dezember 2023 vollständig umgesetzt sein. Daher der gute Rat des Grasbrunner Gutachters: Umgehend Gespräche mit der Bewilligungsbehörde aufzunehmen! Für Vaterstetten wäre eine möglichst hohe Förderung wichtig.

Schließlich müssen auf ihrem Abschnitt zwei Unterführungen – an der Möschenfelder Straße und am Ingelsberger Weg – überbrückt werden. Das könnte teuer werden. Weitere knifflige Aufgaben sind bei den beiden Bahnhofsplätzen und entlang der Realschule Baldham zu erwarten. Dementsprechend betonte Sepp Mittermeier (SPD), die Machbarkeitsstudie müsse unbedingt die wichtigen innerörtlichen Radverbindungen in Vaterstetten im Auge behalten. die