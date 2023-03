Sauber bleiben Ebersberg

Auch Kinder packen bei der Aktion „Sauber bleiben Ebersberg“ mit an © privat

Stadt Ebersberg lädt wieder zum großen Ramadama

Ebersberg - Auch heuer lädt die Stadt Ebersberg gemeinsam mit der lokalen Agenda21 wieder alle zum gemeinsamen Aufräumen und Müllsammeln ein. In diesem Jahr findet das Ramadama bereits im Frühjahr statt, weil in der noch kahlen Natur die Überbleibsel der Winterzeit gut zu entdecken sind. „Ob groß oder klein, ob Einzelperson, Familie oder Gruppe, ob Verein, Jugendgruppe, Schulklasse oder Betrieb, jede Hilfe ist hoch willkommen, um Ebersberg so lebenswert und schön zu erhalten, wie es ist.“ sagt Bürgermeister Ulrich Proske.

Treffpunkt zur Materialausgabe und Aufteilung der Sammelgebiete ist am Samstag, 18. März, um 9 Uhr am Brunnen im Stadtgarten bei der Pfarrkirche (Schlossplatz), Abschluss um 11.15 Uhr vor dem Rathaus. Ersatztermin bei Schlechtwetter ist der 25. März (Wetterinfo am Aktionstag ab 8.30 Uhr unter 08092 8255-51).

Wenn möglich sollten eigene Handschuhe mitgebracht werden. Sammelbehältnisse und Müllzangen werden gestellt. Zum Abschluss gibt es ab 11.30 Uhr im Rathaus eine kleine Brotzeit für alle fleißigen Müllsammlerinnen und Müllsammler! Größere Gruppen bittet die Stadt unter Tel. 08092/8255-51 um vorherige Anmeldung. Alle Informationen gibt es auch unter www.ebersberg.de/ramadama.html