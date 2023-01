Im Zeichen der Vier

Heinrich Klug bringt zusammen mit Musikern der Münchner Philharmoniker und fünf TänzerInnen die Vier Jahreszeiten auf die Bühne. © privat

Auch 2023 wird es in Vaterstetten wieder vier Rathauskonzerte geben – im April, Juni, September und Oktober

Vaterstetten – 2023 wird es wieder vier Veranstaltungen im Rahmen der Vaterstettener Rathauskonzerte geben. Das erste ist die Abschiedstournee von Heinrich Klug, ehemaligem Solo-Cellist der Münchner Philharmoniker. Zusammen mit hochkarätigen Musikern der Münchner Philharmoniker und fünf TänzerInnen bringt er ein letztes Mal Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ für Jung und Alt auf die Bühne. Das letzte „Konzert der Münchner Philharmoniker für Kinder“ findet am 28. April um 17 Uhr im Bürgerhaus Neukeferloh statt.

Seine philharmonischen Kollegen, Akademisten und Preisträger von „Jugend musiziert“ werden dieses Meisterwerk interpretieren, und jedes der vier Violin-Konzerte wird von einem anderen Solisten interpretiert. Am 23. Juni um 19 Uhr kommen die vier Musiker des „Quadro Nuevo“ zusammen mit Harmonic Brass in die Reitsbergerhalle. Es wird der Nachholtermin für das 2020 wegen Corona ausgefallene Konzert sein. Wilde Balkan-Feger, ein zackiger Säbeltanz, betörende Arabesken, Ravels Bolero sowie historische Melodien werden den Hörer in längst verklungene Welten entführen. Gemeinsam spüren die weitgereisten Musiker dem Eroberungsdrang Alexander des Großen oder dem Mythos des Jason nach.



Das Saxophon-Quartett Pindakaas sorgt am 22.September 2022 um 19 Uhr für grenzenlosen Musikgenuss im Pfarrsaal gegenüber dem Rathaus. Kompositionen von Samuel Barber, Aaron Copland, Leonard Bernstein, Igor Strawinsky, Astor Piazzolla, Kurt Weill, George Gershwin, Leon Stein, Thelonious Monk und Chick Corea erklingen unter der Moderation des Bariton-Saxophonisten Matthias Schröder. Amerika – das war und ist ein „Melting Pot“, ein Schmelztiegel. Da finden ganz verschiedene Stile zur gleichen Zeit nebeneinander Platz, alle sprechen eine überzeugende Sprache, alle wecken spontane Emotionen. Das vierte Konzert bestreitet ebenfalls ein Quartett, nämlich das Machado Gitarren-Quartett am 20.Oktober 2022 um 19 Uhr im Pfarrsaal gegenüber dem Rathaus.



Im Stile der „Guitarra Nueva“ meisterhaft und feinsinnig arrangiert, nimmt das Quartett die Geschichte der schönen Müllerin aus Manuel de Fallas Ballett ebenso unter die Saiten wie Astor Piazzollas „Maria de Buenos Aires“ und den Tango als Elixier gegen das Elend der Vorstadt. Neben David Orlowskys „Julia“ findet auch Aretha Franklin als Ikone des Freiheitskampfes afroamerikanischer Frauen Platz in diesem klingenden Bilderbuch. Ein Zyklus aus „Vier Lebensliedern“ von Bernd Prüflinger gibt dem Programm eine ganz persönliche Note, eine Familie, vier Frauengenerationen – und unzählige Emotionen.