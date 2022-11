Hochmotiviert, trotz Engpässen

Teilen

Gut gelaunt, trotz einiger Mängel (v.l.): Gabi Schlereth, Stefanie Kriesel, Silvia Apel und Marianne Battaglia © Foto: osw

Starker Kostendruck gefährdet gesellschaftlichen Auftrag der Buchbranche“, so der Aufruf zu Beginn der Frankfurter - und damit weltweit größten – Buchmesse an die Bundesregierung, auch hier mit finanzieller Unterstützung unter die Arme zu greifen.

Zorneding – Dass der September 2022 nun der fünfte Monat in Folge mit spürbaren Rückgängen beim Umsatz mit dem Gedruckten gewesen sei und die Belastung durch steigende Energiekosten, Lieferengpässe und die zwangsläufige Zurückhaltung der Leserschaft beim Buchkauf anhalten würden, sollte bei der jüngsten Rückschau der Gemeindebücherei Zorneding im zuständigen Kuratorium keine Rolle spielen. Noch nicht, aber mittelfristig dürften auch die Leihhäuser von einer sinkenden Zahl an Neuerscheinungen betroffen sein.

Aber, so gerne man freilich immer wieder damit bestückt werden möchte, die Frage. „Wohin damit?“. Denn die wahrlich knapp bemessenen Räumlichkeiten an der Schulstraße erlauben nicht wirklichen Spielraum, im Gegenteil: „Die Enge ist unser größtes Problem“, ließe sich das Credo unter Leitung der 2. Bürgermeisterin Bianca Poschenrieder zusammenfassen. Ungetrübt davon waren Büchereileiterin Gabi Schlereth und ihr Team zufrieden mit ihrem Service an der vom Coronazwang befreiten und der Leselust treu gebliebenen Klientel: Diese hatte sich zwar gegenüber Corona bei den Ausleihen und Besuchen vermehrt, jedoch den Stand ante, also 2019, nicht übertroffen. Bemerkenswert oft hatten Studenten den Büchereidienst genutzt, besonders über Onlineausleihe. Denn, was der akademische Nachwuchs etwa in der Münchner Uni nicht bekommt, bestellt er in Zorneding und von dort geht die Suche los, bis schließlich über Umwege das gewünschte Exemplar in der Gemeinde landet.

Voraus schauend auf 2023 wurden die finanziellen Ausgaben von heuer gut 201.000 Euro auf knapp 242.000 in 2023 eingeschätzt, wobei Personalkostenzuschüsse hierbei die stärksten Kostentreiber sein dürften. So dieser Bereich zwar problematisch, aber nicht überraschend erscheinen sollte, so sehr drücken die engen Räume auf das Gemüt Büchereidamen: Denn erneut muss der „Literarische Herbst“ der Bücherei in die Christopheruskirche ausweichen.

Bei ihrer letzten „aktiven“ Sitzung appellierte Leiterin Gabi Schlereth daher an Bianca Poschenrieder und die zum Konsortium gehörenden Gemeinderäte Wilhelm Ficker (Freie Wähler) und Giulia Hillebrand (Grüne), sich mit einer Wohnung im Büchereigebäude zu befassen. Diese sei aktuell zwar bewohnt, könne aber in nicht allzu ferner Zukunft womöglich als zusätzliche Räumlichkeit für die gemeindliche Einrichtung in Frage kommen. Unabhängig davon blickt das Team positiv in die Zukunft, so etwa auf das Jubiläum in 2024: 50 Jahre Büchereiarbeit! Selbige feierte man kürzlich in Vaterstetten, und diese Feier sei „nicht zu toppen!“, wie die Zornedinger Damen bewundernd anmerkten. Ein weiteres Manko: die Strombezugskosten steigen geschätzt von 4.000 Euro jährlich (2022) auf 12.000 Euro. Und bei der Gasrechnung muss eine fünffache Erhöhung von 2.000 auf 10.000 Euro (2023) befürchtet werden. osw