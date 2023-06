Rockspektakel in Kirchseeon

Von: Oliver Oswald

Die Macher von Rock am Markt (v.l.): Christian Ehringer koordiniert die Arbeit von 70 Ehrenamtlichen von den Vereinen, Mario Lochert von der Band Serious Black und Bürgermeister Jan Paeplow © osw

Am 22. Juli wird in Kirchseeon gerockt – der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen

Kirchseeon – Vom Notausgang in die Top 20 der Albumcharts: Diesen Traum erfüllte sich der Kirchseeoner Mario Lochert, seines Zeichens Gründer und Macher der Hardrockband „Serious Black“. Mit „Emergancy Gate“ hatte alles begonnen, im Jahr 1995 gründete der Konditorfachmann diese Rockformation.



Diese hat ihre eigene, von Power Metal durchzogene Geschichte mit prominenten Mitspielern wie Spike Streefkerk (Produzent unter anderem für Phil Collins oder Melissa Etheridge) oder Haddaway („What is Love“). Nach bemerkenswerten Touren und fünf Albumveröffentlichungen trennte sich der auch als Toningenieur gefragte Urkirchseeoner Lochert von diesem Projekt und machte mit der neuen Formation „Serious Black“ das nächste rockige Fass auf.



Und das mit knallhartem Erfolge: Die seit 2014 erschienenen fünf Alben kletterten immer weiter in die Charts, auch international. Dann, 2022, der große Durchbruch: Der aktuelle Longplayer „Vengeance is mine“ marschierte in Deutschland schnurstracks auf Platz 16 der meistverkauften Alben. Ein Metall-Bassist aus der Marktgemeinde rockt die Republik – so läuft das Business, wenn man wie Mario Lochert konsequent am Erfolg arbeitet, ohne seinen eigenen Stil zu vernachlässigen.



„Jetzt reicht´s“, dachten sich im letzten Jahr dann auch Bürgermeister Jan Paeplow und seine Mitarbeiter, als es um die Besetzungscouch für den Neujahrsempfang 2023 ging. Wer sich verdient gemacht hat, soll ausgezeichnet werden. Und der Mario war dann einer der auserkorenen.

Die Einnahmen sollen gespendet werden

Am Abend der Ehrung standen der Rockmusiker und sein Bürgermeister beim Plausch, und der erbrachte die Idee einer Zusammenarbeit. Aus dieser wurde dann in Absprache mit örtlichen Vereinen: „Rock im Markt“. Ein Rock-Open-Air, wie es der Landkreis bis dato noch nicht erlebt hat: Vier quasi Kapellen werden am 22. Juli am Start sein, alle mit lokalem Bezug; Lochert sowieso, und der brachte erfolgreich seine Freunde von „Inferno“, einer bekannten Coverband, ins Spiel. Maskeumsdirektor Rainer Eglseder arrangierte die Teilnahme von Wasteland, einer Classic-Rock-Formation mit Franz Meier-Dini („Schariwari“) aus Grafing und der PunkBand „The Maladroits aus dem Schwarzwald und einem Proberaum in Nettelkofen.



Alle Bands verzichten auf die Gage, die Nettoeinnahmen sollen gespendet werden. Dass es laut wird, daran besteht freilich kein Zweifel. Dass mitten im Ort gerockt wird, mag verwundern: Auf dem Parkplatz gegenüber der Schule an der Münchner Straße. Aus Sicherheitsgründen, wie Jan Peaplow am Infoabend erklärt. Nicht eben leise geht es ja auch beim Bürgerfest am Marktplatz ab, so Egsleder. Kein Problem, denn der Bürgermeister hat zugesagt, im Vorfeld mit den Nachbarn zu sprechen. Der Markt kann also unbeschwert mit vier starken Formationen rocken. Und das bei gerade einmal zwölf Euro Eintritt – damit möglichst viele Leute kommen. An die 2.000 könnten es werden.

Kartenvorverkauf

Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Tickets gibt es im Pinocchio Spielkistl, Marktplatz 10 in Kirchseeon, bei der Poststation Kirchseeon, ebenfalls am Marktplatz 10, beim Kirchseeoner Buchladen, Marktplatz 21, bei Sport Gürteler, Sirisusstraße 2 in Eglharting und bei Steffi‘s Schreibwaren, Obere Bahnhofstraße 13 in Zorneding