Im Herbst soll es wieder Kultur in der Stadthalle geben

Heiß begehrt und oft bemäkelt: Die Stadthalle Grafing © Foto: Schäfer

Lange wurde diskutiert, jetzt wird saniert. Die Grafinger Stadthalle wird für 2,4 Millionen Euro ertüchtigt

Grafing – Startschuss für die Sanierungsarbeiten an der Grafinger Stadthalle. Diesen Mittwoch ging es los, die Verantwortlichen hoffen, dass man bis zum Herbst fertig sein wird.



Zudem hofft man, dass es bei den veranschlagten Kosten von 2,4 Millionen Euro bleiben wird. Viele Arbeiten in der Stadthalle stehen an, weshalb alles, was weiterverwendet werden soll, zunächst aus der Stadthalle entfernt wurde.



Eine ganze Reihe von Handwerkern arbeitet teils parallel, um das ehrgeizige Ziel „Beginn des Kulturbetriebs im Herbst“ zu erreichen. So werden an vielen Stellen im Haus Schadstoffe entfernt, die Elektrik auf Stand gebracht und ebenso die Lüftungsanlagen. Von vornherein war klar, dass die meisten Verbesserungen von den Stadthallenbesuchern optisch kaum wahrgenommen werden.



Ganz anders verhält es sich mit dem Umbau des Sanitärbereiches. Hier erfolgt ein Ausbau, um eine rollstuhlgerechte Toilette einbauen zu können. Auch wird man die einst geplante Rampe, durch einen Aufzug ersetzen, damit Rollstuhlfahrer die Stadthalle nutzen können. Die Hausmeisterwohnung wird zum Büro für die Verwaltung der Stadthalle umgebaut. Die Turmstube bleibt von den Sanierungsarbeiten unberührt. ar