Spatenstich an der Freien Schule Glonntal

Spatenstich Freie Schule Glonntal: Landrat Robert Niedergesäß überreicht Schulleiter Hartmut Lüling die Baugenehmigung © Foto: Kees

Das Schulebäude wird umgebaut, energetisch saniert und erhält einen neuen Anbau

Piusheim – Landrat Robert Niedergesäß höchstpersönlich überreichte die Baugenehmigung, die auch seine Unterschrift trägt. „Für unser Rathaus kam sie mit der Post und war vom zuständigen Sachbearbeiter unterschrieben,“ so die Worte des zuständigen Bürgermeisters Martin Riedl aus Baiern in seinem Grußwort dazu. Vergangenen Mittwoch vollzog man den Spatenstich für den Schulum- bzw. Neubau der Freien Schule Glonntal, eine private Grundschule und höhere Schule.

Das Schulgebäude soll aufgestockt, der Bau zwischen Schulgebäude und Aula auf die Grundmauern abgerissen und als „Gelenk“ neu errichtet werden. Außerdem wird der gesamte Komplex energetisch saniert. Von den Plänen zeigten sich alle höchst erfreut. Schulleiter Hartmut Lüling sprach von einem großartigen Projekt. Ökologisch soll alles werden. Und: beschäftigen will man ausschließlich regionale Handwerksfirmen. Holz sei dabei das Material der Stunde, so Architekt Hans Baumann. Die Atmosphäre zum Spatenstich konnte festlicher nicht sein.

Um die 400 Schüler sangen von ihrem Schulleiter am Klavier begleitet in der Aula. Landrat, die Bürgermeister aus Baiern und Glonn (Josef Oswald), Bauträger Brigitte und Bernhard Obermaier sowie der Schulleiter hielten bestgelaunt kurzweilige Ansprachen, die jeweils von enormem Applaus goutiert wurden. „Alle Hinweise des Denkmalschutzes haben wir in der Baugenehmigung gar nicht aufgenommen,“ so der Landrat, der erstaunt sei, wie schnell alles gegangen sei und die Schule als „etwas ganz besonderes im Landkreis“ würdigte. Erst Anfang April saß man zusammen, um das Vorhaben zu besprechen. Gut dreieinhalb Monate später ist bereits Spatenstich. Der besondere Geist, der an der Freien Schule Glonntal weht hat offensichtlich alle angesteckt. „Wo vieles niedergeht, müssen wir sehen, dass wir wesentlich werden,“ so Hartmut Lüling dazu. Kees