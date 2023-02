Sechs Jahre Kleiderkammer Glonn

Teilen

In der Kleiderkammer liegen die Preise zwischen vier und zehn Euro. © nito103

Jubiläum bei der Kleiderkammer Glonn – und ein großer Wunsch zum Geburtstag

Glonn – Seit sechs Jahren gibt es die Kleiderkammer Glonn, ein gemeinnütziges Projekt, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, gespendete Kleider wieder zu verwerten und zu niedrigen Preisen weiter zu verkaufen.



„Wir wollen ein Projekt von Glonnern für alle Glonner sein“, sagt Charlotte Gummert-Schulze, die stellvertretend für das Team ihre Arbeit dem Glonner Gemeinderat vorstellte.



Seit ihrer Gründung 2016 ist die Glonner Kleiderkammer jede Woche an einem Nachmittag geöffnet, derzeit immer donnerstags von 14 bis 17 Uhr in den Räumen in Kulbing. „Unsere Kunden kommen aus allen Gesellschaftsschichten, viele sind allerdings sozial benachteiligt und bedürftig,“ erläutert Gummert-Schulze.



Die Preise seien daher sehr niedrig und liegen zwischen vier und zehn Euro. Die Kleidung, die verkauft wird, erhält das Team als Spenden. Der Erlös wird, nach Abzug der Selbstkosten wie Miete oder Einrichtung, vollständig an gemeinnützige Einrichtungen gespendet.

10.000 ehrenamtliche Einsatzstunden

So kam in den sechs Jahren ein Betrag in Höhe von 25.400 Euro zusammen, der zu 60 Prozent dem Glonner Tisch und zu 40 Prozent unter anderem dem Frauenhaus Ebersberg oder dem amb. Kinderhospitz Rosenheim zugute kam. Rund 10.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit durch das Team machten diese möglich.



Mit dem sozialen Projekt will die Kleiderkammer auch auf die Schattenseiten der Fashion-Industrie aufmerksam machen: Viele Tonnen von alten Kleidern müssen aufgrund der hohen Belastung mit Chemikalien jedes Jahr entsorgt werden. Oft landen sie aus Kostengründen einfach als Müll in der Landschaft, zum Beispiel in der Atacama-Wüste in Chile. Und die durch die Herstellung verursachten jährlichen CO2-Emissionen von 2,1 Milliarden Tonnen sind für vier Prozent der globalen Emissionen verantwortlich.



„Kein Wunder“ erklärt Angelika Bachmann, die als Mitarbeiterin der Energieagentur Ebersberg-München auch beruflich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz befasst ist. „Früher brachten die großen Mode-Label zwei Kollektionen pro Jahr auf den Markt, heute seien es teilweise über 20. Damit steige der Anteil an Kleidung, die nach dem Kauf nie getragen wird“.



Dass sich aus einem Start in Kellerräumen des Marienheims in Glonn ein so bemerkenswertes soziales Projekt entwickeln würde, freute auch Bürgermeister Oswald.





„Guad’s Gwand aus zweiter Hand“

Zum Schluss äußerte Gummert-Schulze den wichtigsten Wunsch zum Geburtstag des Projektes: Da der Mietvertrag in Kulbing zum Ende des Jahres ausläuft, werden neue helle Räume mit mehr Platz gesucht.



Diese wünscht man sich in Glonn, damit die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV, zu Fuß oder dem Rad gegeben ist. „Mindestens 140 Quadratmeter sollten es sein, plus ein Lagerraum. Denn ein soziales Projekt bedeute auch ein entspanntes Miteinander beim Aussuchen und Anprobieren der Kleidung. Inklusive einem kleinen Ratsch mit einer der Nähexpertinnen des Teams. Das Team bittet um Hinweise oder Angebote für Räume, damit „Guad’s Gwand aus zweiter Hand“ auch in Zukunft eine Bleibe hat. Das Team der Kleiderkammer besteht derzeit aus vier Frauen und einem Mann: Annegret Biehn (Assling), Charlotte Gummert-Schulze (Glonn), Dagmar Frey (Assling), Marcela Peschke (Glonn), Dirk Schulze (Glonn). In jüngster Zeit wird die Initiative zusätzlich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt von Angelika Bachmann (Glonn).



Anschrift, Kontakt, Öffnungszeiten Kleiderkammer Glonn, 85625 Kulbing (Gemeinde Baiern), ehemaliges Raiffeisengebäude

Öffnungszeiten: donnerstags von 14 bis 17 Uhr.

Kontakt: Charlotte Gummert-Schulze, E-Mail c.gummert-schulze@t-online.de, Telefon: (0 80 93) 90 37 61