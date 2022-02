Längere Grünphasen an Seniorenampel

Für Menschen mit Gehbehinderung sind Grünphasen oftmals zu kurz. Hierfür wurden in Ebersberg zwei Seniorenampeln geschaffen © Fritz Langmann

In Ebersberg gibt es zwei Seniorenampeln. Chips für längere Grünphasen können sich Senioren oder Menschen mit Mobilitätseinschränkungen im Bürgerbüro abholen

Ebersberg – Ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen können nicht mehr so flott wie früher über die Straße gehen; die Fußgängerampel schaltet oft bereits auf Rot, während sie die Straße erst zur Hälfte überquert haben, sie bekommen Angst, dass ein Auto sie anfahren könnte. Zumindest an zwei Stellen in Ebersberg können Betroffene etwas für sich tun und ihre Sicherheit deutlich erhöhen: Bereits seit 2018 sind die Fußgängerampeln am Marienplatz und in der Eberhardstraße hinter dem Rathaus mit einer Grünphasenverlängerung ausgestattet.

Mit Hilfe eines Chips dauert die Grünphase sechs Sekunden länger, um älteren und mobilitätseingeschränkten Menschen das gefahrlose Überqueren der Straße zu erleichtern. Die Chips werden im Bürgerbüro der Stadt Ebersberg bei einer Gehbehinderung, mit einer ärztlichen Bescheinigung zur Mobilitätseinschränkung oder gegen Vorlage eines Behindertenausweises mit dem Merkzeichen G/aG ausgegeben. Das zu zahlende Pfand in Höhe von zehn Euro wird bei einer späteren Rückgabe des Chips wieder erstattet.

Kontakt

Wer weitere Fragen zur Seniorenampel in Ebersberg hat kann sich mit dem Seniorenbeirat Ebersberg in Verbindung setzen. Kontakt jeden 1. und 3. Montag im Montag von 14 bis 16 Uhr unter Telefon (0 80 92) 23 20 640 oder per E-Mai unter info@seniorenbeirat-ebersberg.de. Auskünfte erteilt außerdem das Bürgerbüro im Rathaus unter Telefon (0 80 92) 82 55 92 Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr sowie per E-Mail unter buergerbuero@ebersberg.de. red