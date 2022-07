Über den Verein

Spendenhuhn Mathilda zieht weiter

Von: Christian Schäfer

Renate Jess (r.) vom Vorstand des Vereins „Frauen helfen Frauen im Landkreis Ebersberg“ übergibt Spendenhuhn Mathilda an Karin Artmaier, Inhaberin der Boutique Helga in Ebersberg © privat

Mit der Spendenaktion „Mathilda“ möchte der Verein „Frauen helfen Frauen“ auf ihre Arbeit aufmerksam machen und spenden hierfür generieren

Ebersberg – Eine vielversprechende erste Zwischenbilanz zieht der Verein Frauen helfen Frauen im Landkreis Ebersberg e.v. nach dem Auftakt seiner Spendenaktion „Mathilda”.



Im vergangenen Juni zog das adrette Spendenhuhn in der Drachenstube Ebersberg und in Der Buchladen in Vaterstetten ein und sammelte dort insgesamt gut 120 Euro für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen. Am 1. Juli hat „Mathilda” ihr Nest in der Boutique Helga in Ebersberg und bei Art & Deco in Baldham bezogen und wartet dort an den Kassen darauf, gefüttert zu werden.



„Wir freuen uns über die positive Zwischenbilanz”, so die beiden Vorständinnen des Vereins Frauen helfen Frauen im Landkreis Ebersberg Renate Jess und Karin Huyer. „Mathilda ist bereits bis Jahresende ausgebucht. Das zeigt uns, dass wir mit unserem Anliegen offene Türen einrennen.”



In der bis Jahresende angelegten Spendenaktion zieht das Spendenhuhn Monat für Monat durch ausgewählte Geschäfte im Landkreis Ebersberg. Mit dem Erlös der Spendenaktion finanziert der Verein „Frauen helfen Frauen im Landkreis Ebersberg” unter anderem Präventionsangebote wie Selbstbehauptungskurse an Schulen und Kindergärten. Mit der angeschlossenen Fachberatungs- und Interventionsstelle und dem Frauennotruf leistet der Verein wichtige Hilfe für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind. In Nachsorge-Projekten begleitet der Verein Frauen zurück in ein selbstbestimmtes Leben ohne Gewalt.



Der Beratungsbedarf ist ungebrochen hoch. “297 Menschen haben im vergangenen Jahr Rat bei uns gesucht, Tendenz weiter steigend”, so Angela Rupp, Geschäftsführerin der Beratungsstelle Frauennotruf Ebersberg. Auffallend zugenommen haben auch die Beratungskontakte insgesamt. Diese stiegen von 841 im Jahr 2020 auf 1.363 im Jahr 2021.





Über den Verein

Der Verein „Frauen helfen Frauen im Landkreis Ebersberg” hilft Frauen seit über 30 Jahren, sich aus von Gewalt geprägten Beziehungen und Strukturen zu lösen und ein selbstbestimmtes, gewaltfreies Leben in Sicherheit zu führen.



Das Team besteht aus fünf hauptamtlichen Kolleginnen, vier ehrenamtlichen Vorständinnen und zehn ehrenamtlichen Helferinnen. Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales und der Landkreis Ebersberg fördern die Arbeit des Vereins. Um diese Förderung zu erhalten, muss der Verein zehn Prozent der Personal- und Sachkosten - etwa 30.000 Euro - im Jahr selbst aufbringen. Das gelingt durch die finanzielle Hilfe tatkräftiger Mitgliederinnen und Mitglieder sowie erfolgreichen Spendenaktionen wie „Mathilda”.red