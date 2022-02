Spielkistl öffnet wieder

Teilen

Der Klassiker: im Spielkistl können unter anderem Hüpfburgen ausgeliehen werden. © Pawel Opaska

Hüpfburgen und Zuckerwattenmaschinen, Riesenschach oder Lebendkicker – das Spielkistl öffnet im März wieder

Landkreis – Im März beginnt die neue Saison des Spielkistls, des Spielgeräteverleihs des Kreisjugendamtes Ebersberg. Ab dann wird wieder das komplette Verleihprogramm angeboten, so die Information an Familien, Vereine etc. aus dem Landkreis. „Wir alle hoffen natürlich, dass wir im Frühsommer wieder voll durchstarten und uns im normalen Rahmen treffen können“, so Dominik Hohl, zuständiger Ansprechpartner im Kreisjugendamt.

„Unsere Klassiker, wie die Hüpfburgen oder die Zuckerwattemaschine warten auf ihren Einsatz. Im Angebot sind außerdem eine Menge neuer Spielgeräte“, wirbt der Sozialpädagoge. Wie wäre es etwa mit einer Partie Riesenschach? Oder einmal den Himmel voller Seifenblasen mit der Seifenblasenmaschine erleben? Als echtes Highlight könne man ab diesem Jahr einen Jugendbus zur Verfügung stellen. Mit seinen neun Sitzen erlaube er kleinen Gruppen mobil zu sein und tolle Ausflüge und Fahrten zu erleben. Möglich mache das eine großzügige Spende der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg. Zu beachten sei, dass die Abholung bzw. Rücknahme von Leihgeräten möglichst kontaktfrei erfolgen müsse. Also immer der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten und eine FFP2-Maske getragen werden sollte.

Mehr Informationen finden Interessierte auf der Webseite des Kreisjugendamtes Ebersberg unter www.kreisjugendamt.lra-ebe.de/, telefonisch unter der Nummer (0 80 92) 82 32 56 oder per Mail an spielkistl@lra-ebe.de. red