Saisonstart für das Spielkistl

Neben Klassikern wie der Hüpfburg bietet das Spielkistl enorm viele Spielgeräte an © Lincikas

Ab Mittwoch, 1. März bietet das Spielkistl, der Spielgeräteverleih des Kreisjugendamtes Ebersberg, wieder sein Verleihprogramm an.

Landkreis – . „Wir freuen uns auf eine volle Saison, in der wir vielen Familien und Vereinen das bunte Sortiment zur Verfügung stellen können“, sagt Dominik Hohl vom Kreisjugendamt. Neben beliebten Klassikern, wie den Zuckerwattemaschinen oder den Hüpfburgen, sind auch Neuigkeiten im Programm.

Ein Goldgräberset zum Beispiel, mit dem man auf Goldsuche im Ebersberger Forst gehen kann. Oder die Silent Disco, bei der alle Partygäste Kopfhörer tragen, zwischen drei verschiedenen Kanälen wählen können und so jeder Gast die Musik hören kann, die er mag. „Wer hoch hinaus möchte, kann das ab diesem Jahr mit dem Softbungee erleben. Dabei ist man in einen Gurt eingespannt, der in einem aufblasbaren Gestell, dem Softbungee, befestigt wird. Möglich gemacht hat die Neuanschaffung eine großzügige Spende der RaiffeisenVolksbank Ebersberg eG. Wir sagen danke und freuen uns auf die Buchungen“, so Hohl.

Mehr Informationen erhalten Interessierte auf der Webseite des Kreisjugendamtes Ebersberg unter www.kreisjugendamt.lra-ebe.de/, telefonisch mit der Nummer (0 80 92) 823 256 oder per E-Mail an spielkistl@lra-ebe.de. lra