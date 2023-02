Bewegte Schulpausen

Übergabe der gelben Spieltonne an die Grund- und Mittelschule Vaterstetten. © privat

Spieltonnen mit allerlei Spielgeräten sollen an den Grundschulen für mehr Bewegung sorgen

Landkreis – 24 verschiedene Spielgeräte enthalten die gelben Tonnen, die die Gesundheitsregionplus den Grundschulen im Landkreis Ebersberg zur Verfügung stellt. Geschäftsstellenleiterin Andrea Fischer, Landrat Robert Niedergesäß und Abteilungsleiter Christian Salberg haben kürzlich eine der Tonnen an Catherine Aicher, Rektorin der Grund- und Mittelschule Vaterstetten übergeben. Über die neuen Spielmöglichkeiten besonders gefreut haben sich Schülerinnen und Schüler.



„Die neuen Geräte sollen Grundschulkinder zu Bewegung, Spiel und Sport in den Pausen anregen. Die gelbe Tonne enthält beispielsweise Federbälle, Weichschaum-Spielbälle, Spring- und Schwungseile, Tennisringe usw.. Die Kinder können unterschiedliche Spielformen idealerweise auch in verschiedenen Gruppen und über Altersklassen hinweg ausprobieren“, berichtet Fischer. Bereits in zwanzig Grundschulen im Landkreis gibt es ein solches Angebot.



„Der Landkreis Ebersberg ist einer der jüngsten in Bayern. Es ist ein wichtiges Anliegen, dass die kleinen Landkreisbürgerinnen und –bürger möglichst gut und gesund groß werden können“, sagt Landreat Robert Niedergesäß. „Gemeinsames Spielen bringt Spaß und Bewegung und ist gesund für Körper und Seele. Ich freue mich, dass wir über die Gesundheitsregionplus dieses kostenlose Angebot bereitstellen können.“ Und Christian Salberg, Leiter der Abteilung Jugend, Familie und Demografie im Landratsamt ergänzt: „Die Kinder erhalten die Möglichkeit, verschiedene Spielgeräte eigenständig auszuprobieren. Sie erlernen neue Fertigkeiten und, was das Wichtigste dabei ist, sie haben hoffentlich jede Menge Spaß.“



Ins Leben gerufen worden war die Idee von der Projektgruppe „Kindergesundheit“ der Gesundheitsregionplus unter Federführung von Kreisjugendamtsleiter Florian Robida. Insbesondere in Folge der Corona-Pandemie sieht die Projektgruppe eine ausreichende Bewegung als wesentliche Grundlage für die gesunde körperliche und geistige Entwicklung von Kindern an. red