Pframmern radelt

Stadtradeln 2023

Um möglichst viele Pframmerner für‘s Mitradeln beim diesjährigen Stadtradeln zu begeistern, bieten lokale Vereine und Organisationen wieder ein buntes Programm an.

Oberpframmern – Los geht es am Tag vor dem Stadtradeln-Start mit einem Radl-Repair-Cafe am Bauhof. Fachkundige Schrauber bieten am Samstag, 24. Juni, von 10 bis 12 Uhr wieder Hilfe zur Selbsthilfe mit Werkzeug und Knowhow an. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen und Hilfe beim Registrieren für ein Team. „Wenn‘s beim Radl noch klemmt und zwickt - einfach vorbeikommen“, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung.



Am ersten richtigen Stadtradeln-Tag, am Sonntag, 25. Juni, lädt der Förderverein Pframminger Kinder wieder zur Schnitzeljagd rund um Oberpframmern ein. Der Start ist jederzeit zwischen 10.30 Uhr und 17 Uhr an der Mehrzweckhalle möglich. Auf alle, die nach circa acht Kilometer ins Ziel kommen, wartet eine Überraschung.

Auch eine Biergartentour mit dem Gemeinderat wird veranstaltet

Mit den „grünen Wadln” durch den Ebersberger Forst heißt es am Donnerstag, 29. Juni: Zu einer Tour über gemütliche und auch für Anhänger geeignete 34 Kilometer lädt der Gartenbauverein Oberpframmern ein. Treffpunkt ist um 13.50 Uhr am Maibaum.



Tradition hat bereits die Biergartentour mit dem Gemeinderat, die wieder am letzten Donnerstag des Aktionszeitraums stattfindet. Treffpunkt ist am 13. Juli um 18 Uhr am Rathaus. Zwecks Reservierung im Biergarten bitte anmelden bei michaelkleinmeier@web.de



Der 15. Juli steht dann ganz im Zeichen der Zukunft: Beim 1. Bürgercafé zur gemeinsamen Dorfentwicklung geht es um Ideen für ein lebenswertes Oberpframmern Dazu laden Gemeinde und Arbeitskreis Energie von 14 bis 18 Uhr in die Mehrzweckhalle ein. Dort geht es dann auch um Mobilität, um Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, aber auch um Bürgerbeteiligung, Wirtschaft, Arbeiten und Wohnen.



Die Organisatoren freuen sich auf viele Mitradelnde, ganz nach dem diesjährigen Motto „Lieber radeln statt Auto fahren!“ Denn im Sinne des ursprünglichen Gedankens der Aktion des Klimabündnis sollen in diesem Jahr im Landkreis Ebersberg vor allem die geehrt werden, die den Gedanken des Stadtradeln verinnerlicht haben und in den drei Wochen des Aktionszeitraums, vom 25. Juni bis zum 15. Juli vor allem Alltagsfahrten mit dem Rad erledigen.