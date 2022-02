Hohe Schulden wegen Wasser

Die Schulden der Stadtwerke Grafing steigen weiter, viele Investitionen sind zu tätigen

Grafing – Auf knapp 30 Quadratkilometer im hügeligen Voralpenland verteilen sich die 27 Gemeindeteile der Stadt Grafing. Hier werden derzeit rund 14.000 Bürger mit Trinkwasser versorgt und ihr Abwasser entsorgt. Die Instandhaltung dieser Infrastruktur erfolgt durch die Stadtwerke, die zu Jahresbeginn 2022 einen Schuldenstand in Höhe von 13,5 Millionen Euro hatten, der zum Ende des Jahres auf 15,6 Millionen Euro anwachsen wird. Auch im Jahr 2022 werden die Stadtwerke für die Wasserversorgung wieder kreditfinanzierte Investitionen durchführen. Zu den größten Ausgaben zählen der Trinkwasser-Notverbund mit der Stadt Ebersberg in Höhe von 600.000 Euro. Da dieser in Betrieb ist können notwendige Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Hochbehälters „Am Hochholz“ für rund 200.000 Euro erfolgen.

In gleicher Höhe werden die Sanierungskosten für den Hochbehälter in Katzenreuth anfallen. Mit rund 700.000 Euro schlagen die Sanierung und Neubau der Wasserleitungen zu Buche. Doch kein Bürger muss befürchten, dass sich diese Kosten jetzt voll und ganz auf die Trinkwassergebühren niederschlagen werden. Da die Lebensdauer solcher Anlagen wie die Hochbehälter mit 50 Jahren gerechnet werden, fließt immer nur ein geringer Anteil dieser Kosten in die Berechnung des Wasserpreises ein. Mit hohen, aber notwendigen Investitionen steigt somit auch der Schuldenstand. Derzeit liegt der Trinkwasserpreis in Grafing bei 1,62 Euro pro Kubikmeter zuzüglich einer Grundgebühr. Neben den Verbrauchskosten, welche die Bürger zu tragen haben, werden auch sogenannte Herstellungsbeiträge einmalig erhoben, wenn ein Gebäude neu ans Netz angeschlossen wird. Hier fließen unter anderem Grundstückgröße und Geschossfläche ein. Diese komplexe Berechnung erfolgt durch den kommunalen Prüfungsverband. Ähnlich verhält es sich im Abwasserbereich, wo Kanäle saniert werden und die Kläranlage zu ertüchtigen ist. Allerdings befürchtet man, dass die Energiekosten steigen und damit auch der Wasserpreis ansteigen wird. 15,6 Millionen Schulden sind eine hohe Summe. Doch nicht in jeder Gemeinde werden diese Beträge so deutlich wie in Grafing. Kommunen wie Vaterstetten, Kirchseeon oder Zorneding sind mit einem halben Dutzende weiteren Kommunen in der VEMO (Ver- und Entsorgung München Ost) organisiert. Hier liegt der Trinkwasser Preis pro Kubikmeter bei 1,21 Euro zuzüglich der Grundgebühr. a