Stefan Erdmann präsentiert atemberaubende Dokumentationen

Von: Andrea Tretner

Magie und Zauber in Bild, Musik und Lyrik - das erwartet die Kinobesucher bei Erdmanns Filmen © erdmannfilm.de

Aufgrund der großen Nachfrage, zeigt Stefan Erdmann jetzt nochmals seine Filme „Die Seele des Waldes“ sowie „Bhutan - Königreich im Himalaya“ am Montag, 6. Februar, im Capitol Kino Grafing.

Die Filme von Stefan Erdmann sind außergewöhnlich und mit den Dokus im Fernsehen oder den Streaming-Plattformen nicht vergleichbar. Denn er präsentiert sie stets exklusiv und live vor Ort. Er spricht neben der Leinwand zu seinen Filmaufnahmen und im Anschluss steht er dem Publikum für Fragen und Gespräche zur Verfügung.



Erdmann war über viele Jahre mit seinen Kameras unterwegs und hat die vielfältigen Waldlandschaften Deutschlands in sagenhaften Stimmungen erkundet und gefilmt. Aus der Essenz seiner Aufnahmen hat er einen bisher einzigartigen Film-Vortrag erstellt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet eine faszinierende und magische Filmreise durch die Jahreszeiten, in bester Bild- und Tonqualität präsentiert. Dieser Film ist eine Hommage an Wald und Natur und die eigens komponierte Musik sorgt viele Male für Gänsehaut.

Erdmann zeigt ausschließlich die Schönheit der Natur. Keine mahnenden Worte, keine zerstörten Wälder. Und doch steckt hinter jeder der Aufnahmen eine Botschaft, die ohne erhobenen Zeigefinger darauf hinweist, wie wichtig und elementar es ist, diese wertvollen Naturlandschaften für uns und alle kommenden Generationen zu schützen und zu bewahren. Auch seinen Film über Bhutan zeigt der Filmemacher zum wiederholten Male im Capitol. Diese Live-Reportage durch das Land des Glücks geht unter die Haut. Bildgewaltig, emotional und informativ.

Erdmann war mit seinen Kameras über zwei Monate in dem unbekannten Land im Himalaya unterwegs und erzählt in dieser Live-Reportage über die zahlreichen Besonderheiten des Landes. Insbesondere die Begegnungen mit den Menschen stehen im Mittelpunkt des Vortrages, doch auch die grandiosen Landschaften mit den weit über 7.000 Meter hohen Bergen. Eine traumhafte und berührende Filmreise durch das Land des Glücks.