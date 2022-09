Straßensperrung auf der Bundesstraße B 304

Teilen

Straßenabschnitt auf der B 204 im Bereich Vaterstetten. © Gemeinde Vaterstetten

Die Gemeinde Vaterstetten teilt mit, dass die Bundesstraße B 304 wegen

Fahrbahnsanierungsarbeiten teilweise vollgesperrt ist.

Vaterstetten - Laut des Staatlichen Straßenbauamtes Rosenheim werden die Sanierungsarbeiten überwiegend nachts durchgeführt und erfolgt in mehreren Abschnitten. Untertags beleibt die Bundesstraße B 304 befahrbar. Im Bereich der Ortsdurchfahrt Vaterstetten wird eine dünne Asphaltdeckschicht in sogenannter Heißbauweise auf Versiegelung aufgebracht, die eine deutlich höhere Lärmminderung aufweist als herkömmliche Beläge, so dass Staatliche Straßenbauamt Rosenheim.

Die Straßensperrung zwischen Vaterstetten und der Ortsumgehung Zorneding wird in beiden Richtungen von

Montag, 12. September bis voraussichtlich Samstag, 15. Oktober jeweils zwischen 19 und 6 Uhr vollgesperrt sein. Der Verkehr wird in der Zeit großräumig umgeleitet. Die Verkehrsführung wurde in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Ebersberg so wie der Polizei und den gemeindlichen Behörden abgestimmt.

Während der Bauzeit sind die an der B 304 unmittelbar liegenden Radwege daher nur eingeschränkt nutzbar.

Die Umleitungsübersicht kann auf der Homepage www.vatterstetten.de eingesehen werden. red