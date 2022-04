962 Freibier-Hoibe zum Gründungsfest

Von: Christian Schäfer

Auf das erfrischende Bier der Brauerei Wildbräu in Grafing darf man sich am 24. April freuen. © Wildbräu

Zum Tag des Bieres am 23. April wird beim Wildbräu in Grafing gefeiert

Grafing – Die Brauerei Wildbräu in Grafing ist bekannt dafür, dass sie oft unkonventionelle Wege beschreitet und damit bei Bierfans und jungen Leuten punktet. Und so darf man sich auch am 23. April, dem Tag des Bieres, auf einige Überraschungen gefasst machen. Erst im Spätherbst letzten Jahres sorgte das Brauhaus für Schlagzeilen und große Berichte in überregionalen Medien. Der Grund dafür war eine Früherdatierung des Gründungsdatums, die sich Rahmen von Archivforschungen zur Geschichte der Brauerei ergeben hatte.

Demnach lässt sich der Vorläufer des heutigen Wildbräu bereits urkundlich bis ins Jahr 1060 zurückverfolgen. Damit handelt es sich zweifelsfrei um die drittälteste Brauerei Bayerns, was auch dem Bayerischen Brauerbund Respekt abgenötigt hat.



Die Freude über die ersten Zeugnisse der Braustätte vor 962 Jahren möchte der junge Bräu Gregor Max Schlederer am Tag des Bieres mit allen Biergenießern und Hopfenfreunden teilen: Anlässlich des Wildbräu-Gründungsfestes mit Einweihung eines neuen Brunnens auf dem Betriebsgelände werden zum Jubiläum nicht weniger als 962 Freihalbe ausgeschenkt. Natürlich im zünftigen Wildbräu-Glas. Ab 12 Uhr wird Bürgermeister Christian Bauer verkünden: „Bier Marsch“



Passend zum Freibier-Brunnen wird ein Tätowierer Tattoos mit dem Wappentier der Brauerei und der Stadt stechen: dem Bären. Die Metzgerei Kainz, der Festwirt des diesjährigen Volksfestes am 20. Mai, wird mit Grillfleischsemmeln und zünftigen Brotzeiten für die Verpflegung sorgen. Dazu spielt die Nosnbärblos’n auf. Der bekannte blaue Wildbräu-Bär wird zudem bei den Besuchern für manchen Schabernack sorgen. Ebenso gibt es unterhaltsame und witzige Brauereiführungen.



Bräu Gregor Schlederer freut sich darauf, zusammen mit den Besuchern beim Wildbräu-Gründungsfest am Tag des Bieres ein Stück „wilde und urbayerische Lebensart“ feiern zu können. Dafür ist die Brauerei schließlich bekannt.



