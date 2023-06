TC Zorneding spendet Rekordsumme an Kinderkrebshilfe

Barbara Liebich (l.) und Susanne Obermaier (r.), Vorstände des TC Zorneding, überreichten die Spende in Höhe von 1.400 Euro an Dominik Bogensperger von der Kinderkrebshilfe Ebersberg. © privat

Beim Benefiz-Café des TC Zorneding kamen 1.400 Euro zusammen. Diese wurden der Kinderkrebshilfe Ebersberg übergeben

Zorneding – Das diesjährige Benefiz-Café des TC Zorneding zugunsten der Kinderkrebshilfe Ebersberg war ein voller Erfolg. Eine Rekordsumme von 1.400 Euro wurde von den Gästen bei schönstem Wetter und regem Betrieb auf der Tennisanlage gespendet. Die Organisatorinnen, Klaudia Pillep und Gisela Nass, boten wieder ein vielfältiges Büffet an 18 gespendeten und selbstgebackenen Kuchen.



„Wir sind von der Spendenfreudigkeit unserer Mitglieder und Gäste überwältigt!“ so die Vorständinnen Barbara Liebich und Susanne Obermaier. Bei der Überreichung des Spendenschecks in Höhe von 1.400 Euro an Dominik Bogensperger von der Kinderkrebshilfe Ebersberg betonte Liebich, dass „diese Spende unsere Verbundenheit mit der Kinderkrebshilfe Ebersberg unterstreicht“.



Sichtlich angetan von dem erneuten Engagement des TC Zornedings bedankte sich Bogensperger für die nachhaltige Unterstützung: „Für uns sind solche aktiven Förderer Motivation und Verpflichtung zugleich, die Arbeit der Kinderkrebshilfe Ebersberg weiterzuführen und mit den zugewiesenen Spenden zu helfen“.