Gut Holz in Zorneding?

Teilen

Mischwald ist im Zornedinger gebiet angesagt. © Foto: osw

Reichlich Holz vor der Hütt´n: Die Gemeinde Zorneding zählt zu den Großbesitzern eigener Waldfläche im Landkreis. Aber die Wälder scheinen nicht gesund.

Zorneding – Das Holz im Gemeindegebiet steht nicht so gut da, wie es auf den ersten - und zumeist ungeschulten - Blick vermuten lässt: Fachfrau Kirsten Joas machte bei der Gemeinderatssitzung im April etwa auf eine gewisse Überalterung der Bäume aufmerksam. Besonders die Fichten, teilweise 100 Jahre alt, stünden hier im Fokus.

Einen Hauch von Entwarnung gibt es aber andererseits, weil es bei den Nachbargemeinden nicht anders aussehe, so die Ebersberger Försterin. Unerfreulicher Beigeschmack entsteht aber durch die Gefahren mittels Borkenkäfer und Stürme. Der fortschreitende Klimawandel würde sein übriges dazu beitragen, dass der Waldbestand umgewandelt werden müsse. Resistenter würde er zum Beispiel durch eine zunehmende Artenvielfalt, also eine gesunde Mischung aus Laub- und Nadelbäumen. Dazu beitragen könnten vermehrt Eichen und Tannen, so Kirsten Joas, die in Moosach als Gemeinderätin tätig ist. In ihrer Zwischenbetrachtung, die alle zehn Jahre fällig ist, verwies die Försterin darauf, dass man momentan mehr Holz einschlagen müsse als es nachwächst.

Doch Kahlflächen würde man im Zornedinger Gebiet dennoch nicht erkennen. „Gehen wir jetzt an die nächsten 20 Jahre“ so Joas in Anlehnung an das Forstbetriebsgutachten, das in besagtem Zeitraum wieder neu aufgestellt wird. Zur Freude der anwesenden Bauherren erwähnte die Försterin auch das Holz für den Rathausanbau, welches aus gemeindeeigenem Wald entnommen wurde: „Altes Material aus noch verhältnismäßig jungem, aber durchgewachsenen Holz.“ Zum Abschluss hatte die Referentin noch zwei Tipps im Angebot: Den Wald bestellen, weil Unkraut bringt nix. Und am besten: Wenn man Holz braucht, dann im eigenen Wald entnehmen. osw