Seit 30 Jahren Mutter der Kompanie

Für ihr Engagement erhielt sie schon 2018 den Grafinger Bären als Auszeichnung. Ursula Sauer mit (v.li.) der Kinderhofnärrin Sophia de Ausgefuxte, Prinzessin Emily II., Prinz Kilian I. und Gardemajorin Feli. © hr

Ursula Sauer ist Mitbegründerin der Grafinger Faschingsbären. Als gebürtige Rheinländern versteht sich das schon von selbst. Seit 30 Jahren kümmert sie sich um die Tanzgruppen des Vereins

Grafing – Heuer vor 3 x 11 Jahren gründeten närrische Grafinger die Faschingsbären. „Wenn das Ganze Bestand haben soll“, sagte Ursula Sauer, Mitbegründerin der Grafinger Faschingsbären, „dann müssen wir Jugend in den Verein reinbringen“.



Den Fasching, wohl eher den Karneval hatte die gebürtige Rheinländerin in ihren Kindertagen in sich reingesogen und gelebt. Die erste Kindergarde in Grafing wurde 1992 gegründet. Sechs Tanzgruppen unterschiedlicher Altersgruppen sind inzwischen fester Bestandteil der Grafinger Faschingsbären.Seit 30 Jahren ist Ursula Sauer die gute Seele der Truppe. „Mir ging das Herz auf. so konnte ich da weitermachen, wo ich in Bonn aufgehört hatte. Ab dem Zeitpunkt hatte ich auch kein Heimweh mehr“, erinnerte sie sich. Wen wundert’s, dass Ursula Sauer auch für die Einführung des „Usido“ auf dem Marktplatz sorgte. Felix gehörte mit Norman, Nadine und Verena zu den vier Nachwuchs-Faschingsbären, die Ursula Sauer als die erste Tanzgruppe dem Vorstand vorstellte. Der war schnell überzeugt und flugs folgten 25 Kinder dem Aufruf bei den Tanzgruppen der Faschingsbären mitzumachen.

Die Kostüme wurden damals noch selbst genäht. Inzwischen sind rund 100 Kinder und Jugendliche in das teils akrobatische Gardegeschehen hineingewachsen. Besagter Felix, Felix Pollinger, wurde zunächst Kinderprinz, später Faschingsprinz und kürzlich Präsident der Grafinger Faschingsbären. Wie er haben auch andere aus der Kindergarde inzwischen Führungsaufgaben und Verantwortung im Verein übernommen. Auch die Kinder dieser Kinder tanzen jetzt in den Garden. „Ich bin jetzt nur nettes Beiwerk“, lächelte Ursula Sauer hochzufrieden und nimmt auch gerne den Titel als Mutter der Kompanie an. ar