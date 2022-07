Vandalismus in Kirchseeon: Überwachung tut Not

Von: Oliver Oswald

Videoüberwachung soll Täter abschrecken oder überführen. © KostyaKlimenko

In Kirchseeon gibt es immer mehr Vandalismus an Schulen. Die Verwaltung möchte jetzt mit Kameraüberwachung entgegen setzen

Kirchseeon – Nach Schulschluss nochmals auf den Campus zurück und dort sogar seine Freizeit verbringen? Eigentlich nicht unbedingt eine Tugend von Heranwachsenden, es sei denn, sie besuchen freiwillig noch ein Sport- oder Kulturangebot. Doch in Kirchseeon haben Jugendliche scheinbar in jüngster Zeit vermehrt Schulgelände auserkoren, um sich dort zu treffen und zu feiern. Dass dabei Alkohol eine Rolle spielt, sei´s drum. Doch die Hinterlassenschaften nächtlicher Meetings im Schulbereich gepaart mit offensichtlichem Vandalismus machen das Einschreiten von Behörden unvermeidlich.



So wie es verschiedene Schilderungen in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats verdeutlichten, müsse sogar auf Videoüberwachung zurückgegriffen werden. „Einfach blinde Zerstörungswut“ steht so im Sachvortrag als Fazit, nachdem Untaten an den Schulen in Kirchseeon und Eglharting aufgelistet wurde: „Flaschen und/oder Gläser wurden zertrümmert, Lampen mit Bällen beschossen, eingeschlagene Scheiben, Schmierereien mit Farbe und Edding, Zigarettenpackungen, Müll und in Eglharting auch schon Brandstiftung.



Die Leiterin der AWO Eglharting und Kirtchseeon, Frau Gulke, zeichnete stellvertretend auch für die schulischen Einrichtungen ein äußerst unangenehmes Bild zunehmenden Fehlverhaltens. Dass die zuständigen Hausmeister schon ab 5 Uhr morgens Müll und Scherben aufsammelten, um Schulkindern einen sicheren Weg zu ebnen, wurde von der Verwaltung noch ergänzt.



Auch, dass Vandalsimus an 85 Prozent aller deutschen Schulen alltäglich sei. Umso dringlicher seien nun Maßnahmen – zumindest der Abschreckung: Videoüberwachung nach Schulschluss – zu anderen Zeiten machen Datenschutzrichtlinien so ein Vorgehen unmöglich. Und mittels Überwachung könnten im besten Fall vermeintliche Übeltäter dann auch überführt und zur Rechenschaft gezogen werden.



Ratsmitglieder von SPD und Grünen konnten sich damit nicht anfreunden, plädierten eher für Aufklärung und Streetworking. Die Mehrheit der Ratsmitglieder sprach sich jedoch für den Auftrag an die Verwaltung aus, ein Konzept für mögliche Videoüberwachung zu erarbeiten.



Wie dringend solche Maßnahmen tatsächlich sein dürften, soll letztlich dieses vandalistische Verhalten unterstreichen: „Auf dem Pausenhof Kirchseeon wurde der Abgang zur Heizung durch eine Tür verschlossen, da dieser Abgang durch die Jugendlichen als WC benutzt wird.“osw