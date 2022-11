Vaterstettem: Wohnungsbau verschoben

Das Gelände gegenüber des Wertstoffhofs bleibt jetzt erstmal Brache, der Wohnungsbau wurde auf unbestimmte Zeit verschoben

Bis 2027 sollten im Vaterstettener Nordwesten 150 günstige Wohnungen entstehen. Nun wurde das Projekt erst einmal auf Eis gelegt - was nicht allen gefällt

Vaterstetten – Wirtschaftlichkeit heißt das Zauberwort. Der Gemeinderat hatte die Finanzverwaltung beauftragt, für das geplante Wohnbauprojekt an der Dorfstraße gegenüber des Wertstoffhofs eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zu erstellen. So sollte eine Entscheidung über die weitere Realisierung erleichtert werden. Das Ergebnis: Eigentlich würde sich das Ganze beim Wohnungsbau schon rechnen, für die ebenfalls geplante Großtagespflege und das Sozialbürgerhaus hingegen würde man wahrscheinlich ordentlich draufzahlen oder sie ganz streichen müssen. Allerdings könnten sich in der aktuellen Situation die Mieten in eine Höhe entwickeln, bei der wohl nicht mehr von preisgünstigem Wohnraum im Sinne der Förderrichtlinien die Rede ist.



Angesichts der angespannten Haushaltslage sowie weiteren Baukosten- und Zinssteigerungen beschloss der Gemeinderat daraufhin, keine weiteren Planungen einzuleiten. „Das kommt auf unsere neue Warteliste für Projekte“, erklärte Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU). Seit 2018 beschäftigt das Wohnbauprojekt bereits den Gemeinderat. Man wollte das Grundstück zwischen Dorf- und Ottendichler Straße, das einst mal für Gewerbebauten vorgesehen war, für die Schaffung von günstigen Wohnraum nutzen. Und im kommunalen Eigentum behalten. 2020 gab es einen Architektur-Wettbewerb für Bebauung. Ein Jahr später wechselte die Gemeinde vom Siegerentwurf zu einem anderen Architekturbüro und ließ nochmal umplanen. Noch bis vor kurzem hieß es, Ende 2023 werde mit dem Bau begonnen, bis 2027 könnte alles fertig sein.



Nun wurde der Zeitplan komplett abgesagt. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung soll allerdings bis zum Baurecht zu Ende geführt werden. Um später sofort loslegen zu können. „Es bleibt einfach abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt“, so Spitzauer.



Bei allem Verständnis gab es im Gemeinderat auch kritische Stimmen. „Wir brauchen die Wohnungen dringend für Kita-Personal und Feuerwehrleute“, erklärte Annika Deutschmann (SPD). Eine bezahlbare Wohnung sei mittlerweile ein größerer Anreiz als eine Zulage. Ihr Kollege Josef Mittermeier plädierte dafür, sich in einem halben Jahr wieder darüber zu unterhalten. Für Klaus Willenberg (FDP) wäre eine Umsetzung des Vorhabens durch eine Genossenschaft eine durchaus überlegenswerte Alternative.