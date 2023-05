Vaterstetten untersucht Mobilitätsverhalten seiner Bürgerinnen und Bürger

Teilen

Bürgermeister Leonhard Spitzauer ruft alle Bürger auf, bei der Verkehrsbefragung mitzumachen © privat

Wie bewegen sich die Vaterstettener an einem gewöhnlichen Donnerstag fort? Diese Frage soll Grundlage für Verkehrsverbesserungen sein

Vaterstetten – Die Gemeinde Vaterstetten führt Anfang Mai eine Haushaltsbefragung durch, um das Mobilitätsverhalten der Vaterstettener Bürgerinnen und Bürger zu erfassen. Die Befragung soll ermitteln, welche Wege und Fahrten die Verkehrsteilnehmer zurücklegen und mit welchen Verkehrsmitteln. Außerdem kann man sich persönlich zum Thema Verkehr in Vaterstetten äußern. Stichtag der Befragung ist Donnerstag, 4. Mai 2023.

Ziel der Befragung ist der Erhalt einer aktuellen Datengrundlage, die alle Mobilitätsarten – Fuß-, Rad-, PKW-Verkehr sowie den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) – gleichberechtigt behandelt. Für die Durchführung hat die Gemeinde das Verkehrsplanungsbüro Stadt-Land-Verkehr aus München beauftragt. Die Gemeinde Vaterstetten bittet ihre Bürgerinnen und Bürger um aktive Beteiligung an der Anfang Mai durchgeführten Mobilitätsbefragung. Leonhard Spitzauer, Erster Bürgermeister: „Je größer die Beteiligung an einer solchen Haushaltsbefragung ausfällt, desto aussagekräftiger sind am Ende die Informationen, die wir gewinnen und die Maßnahmen, die wir daraus ableiten können. Wir bitten deshalb alle Vaterstettener Haushalte, sich aktiv an der Umfrage zu beteiligen.“ Anfang Mai erhalten die Bürgerinnen und Bürger per Post ein Anschreiben mit einem Fragebogen. In diesem können Angaben für bis zu vier Personen gemacht werden. Für jedes Haushaltsmitglied ab sechs Jahren kann angegeben werden, welche Wege und Fahrten mit welchem Verkehrsmittel am Stichtag zurückgelegt werden.

Nur die Bewegungen am 4. Mai sollen in die Befragung einfließen

Für größere Haushalte besteht außerdem die Möglichkeit, ein Zusatzblatt am Empfang des Rathauses abzuholen oder dieses von der Homepage der Gemeinde Vaterstetten herunterzuladen. Alle Unterlagen werden auch online im Bereich „Aktuelles“ zu finden sein. Um belastbare Daten zu erhalten ist es wichtig, dass nur Angaben für den 4. Mai gemacht werden. Dem Fragebogen ist ein frankierter Rückumschlag beigefügt, der bis zum 15. Mai an das Rathaus der Gemeinde Vaterstetten zurückgeschickt oder dort persönlich abgegeben werden kann. Gerne kann er auch digital unter haushaltsbefragung@vaterstetten.de eingereicht werden. red