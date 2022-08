Schwerer Verkehrsunfall auf der B304

Von: Christian Schäfer

Die B304 war für fünf Stunden gesperrt © rissix

Die B304 bei Zorneding war gestern für fünf Stunden gesperrt. Der Grund: ein schwerer Verkehrsunfall

Zorneding - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch, 17. August, gegen 9 Uhr zwischen einem Seat und einem Mercedes Actros-Lkw. Die 59-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis München war auf der B304 in Richtung Vaterstetten unterwegs und kam aus bis dato ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo ihr der 57-jährige Lkw-Fahrer, der aus dem Freisinger Landkreis stammt, entgegenkam. Der 57-Jährige vollzog sofort eine Bremsung und die Frau versuchte im letzten Moment noch nach rechts zu lenken. Beide Maßnahmen hatten keinen Erfolg und es kam zum frontalen Zusammenstoß wobei sich der Pkw um 180 Grad drehte und nach rechts in den Graben in die Unfallendstellung rutschte. Aufgrund der unklaren Sachlage wurde durch die Staatsanwaltschaft München II ein Gutachter beauftragt um den Unfallsachverhalt näher aufzuklären.

Die Pkw-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit dem Einsatzhelikopter ins Klinikum Großhadern geflogen werden. Der Lkw-Fahrer kam mit einem Schock davon. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, wobei sich die Bergung des Lkw als schwierig gestaltete. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 60.000.- Euro.

Während des Einsatzgeschehens waren 8 Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes und ca. 50 Feuerwehrleute der Ortschaften Zorneding, Vaterstetten, Eglharting, Pöring und Kirchseeon vor Ort. Die B 304 war über fünf lang Stunden gesperrt.