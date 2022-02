Trunkenheitsfahrt endet in Verkehrsunfall

Von: Christian Schäfer

Die beiden Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt © thomas_koschnick.gmx.de

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern zwischen Grafing und Glonn. Dabei entstand ein Schaden von 17.000 Euro. Der Unfallverursacher war alkoholisiert

Bruch - Am 10. Februar ereignete sich auf der Kreisstraße 13 zwischen Grafing und Glonn ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Wie die Polizei Ebersberg mitteilt, fuhr ein 24-jähriger aus dem Landkreis München mit seinem VW Golf in Richtung Grafing. Kurz vor der Kreuzung nach Alxing und Bruck kam er zu weit nach links und stieß frontal mit einem 68-jährigem Mann aus dem Landkreis Ebersberg zusammen. Der 68-jährige war dabei mit einem Gespann aus einem weißen Fiat Ducato und einem Anhänger unterwegs. Auf dem Anhänger befand sich zudem ein weiteres Fahrzeug, das in eine Werkstatt gebracht werden sollte. Die beiden Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Prellungen an den Oberkörpern in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Durch den Zusammenstoß entstanden bei dem VW Golf und dem Fiat Ducato ein wirtschaftlicher Totalschaden. Bei beiden Fahrzeugen wurden die Vorderachsen herausgerissen, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Zudem wurde der Anhänger im Bereich der Kupplung so stark verbogen, dass sich die Bergung zunächst schwierig gestaltete. Ebenfalls wurde das Fahrzeug auf dem Anhänger durch die Wucht des Aufpralls nach vorne in die Rückseite des Fiat geschleudert, weshalb die Frontstoßstange brach. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Die Kreisstraße 13 war in dem Bereich voll gesperrt. Zur Absicherung der Unfallstelle sowie der Reinigung der Fahrbahn wurde die Freiwillige Feuerwehr Bruck hinzugezogen.

Vor Ort konnte bei dem Unfallverursacher ein zu hoher Atemalkoholwert festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein zunächst sichergestellt wurden. Den 24-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Entzug der Fahrerlaubnis.