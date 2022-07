„Musi und a koide Maß Bier“. „Des schene is einfach des Zammahocka“. - Unsere Kandidatin Jessica Gollinger

Jessica Gollinger ist 19 Jahre alt und kommt aus Grafing. © hr

Kandidatin Nummer 2, die wir vorstellen möchten ist Jessica Gollinger aus Grafing.

Die 19-jährige Grafingerin kennt das Eberberger Volksfest von Kindesbeinen an. Jessica Gollinger ist, wie sie sagt „im und aufm Ebersberger Voiksfest aufgewachsn“. Doch wen wundert’s, da Onkel, Tante, Cousine und Cousin beim Ebersberger Volksfest mit anpacken. Mit sechs Jahren gab ihre Mama Jessica 20 Euro und dann ist sie quasi unter Familienaufsicht „aufm Voiksfest rumgewuselt“. Das ist das erste große Erlebnis, an das sie sich noch gut erinnern kann.

Aus heutiger Sicht ist sie überzeugt, „des schenste am Ebersberger Voiksfest is, dass jeder guad drauf is, a wenn es außerhalb vom Voiksfest moi Probleme gem ko.“ „Ich möchte Volksfest-Madl 2022 werden, da ich mit dem Ebersberger Volksfest aufgewachsen bin und die bayerische Kultur liebe. Das Ebersberger Volksfest gefällt mir; angefangen von der Bayerischen Küche bis zur „Musi und a koide Maß Bier“. „Des schene is einfach des Zammahocka“. Dabei kommt man auch ins Gespräch, selbst wenn man sich nicht kennt. Im Biergarten verstehen sich Jung und Alt. Als Eberberger Volksfest-Madl 2022 kann ich dies auch fördern. „I gefrei mi scho auf des Voiksfest in diesem Jahr“, sagt Jessica. Und dies hat zwei besondere Gründe: Zum einen kann sie erstmals mit ihren 19 Jahren als Volksfestmadl kandidieren und zum anderen kann sie dies alles zum ersten Mal ihren beiden jüngeren Brüdern zeigen. Als angehende Rechtsanwaltsfachangestellte findet Jessica Paragraphen und Vorschriften keineswegs langweilig oder trocken. Ganz im Gegenteil. Mit dem sonst so lästigen, sogenannten Kleingedruckten hat sie keine Schwierigkeiten.

Auch ihre Kenntnisse im Verbraucherrecht zu Widerruf, Gewährleistung, Garantie und Umtausch sind im persönlichen Alltag bisweilen recht nützlich. In ihrem Berufsalltag verbringt Jessica jede Menge Zeit am Schreibtisch und vor dem Bildschirm am Computer. Das ist spannend, aber es verlangt auch nach Abwechslung in der Freizeit. Bewegung ist dann angesagt. Dann kann es auch mal geschehen, dass sie die Treppe hinauf stolpert oder sich auch mal beim Wandern verläuft. Das passiert natürlich nicht, wenn sie sich mit Freunden trifft oder Sport treibt. Jessica Gollinger ist hilfsbereit und so hilft sie auch hin und wieder in einem Kiosk aus. Der Umgang mit Menschen in der Freizeit ist der Gegenpart zu Gesetz und Vorschrift am Schreibtisch. Als echt bayerisches Madl ist Jessica auch mit der Tierwelt verbunden. In der Familie leben Hunde, Hasen und Katzen; auch Pferde, denn ihre Tante führt einen Reitstall. ar