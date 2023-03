Volleyball Grafing: Spitzenspiel in der Jahnsporthalle

Von: Christian Schäfer

Teilen

Wollen einen positiven Abschluss einer erfolgreichen Saison – die Grafinger Volleyballer © Lothar F.

Die Grafinger Volleyballer treffen am Samstag auf Meister Eltmann

Grafing – Die Jahnsporthalle wird am Samstagabend Schauplatz für das Topspiel der beiden besten Drittligateams dieser Spielzeit. Der frisch gebackene Meister VC Eltmann ist zu Gast beim Tabellenzweiten TSV Grafing. Ab 19 Uhr geht es im finalen Spiel der Aufstiegsrunde um viel Emotion. „Für die Tabelle hat das Spiel keine Auswirkungen mehr. Wir sind sicher Zweiter - aber selbstverständlich gehen wir hochmotiviert in das Spiel“, freut sich Grafings Teammanager Johannes Oswald auf das letzte Saisonspiel.

Eltmann ist eine Mannschaft mit vielen gestandenen ehemaligen Erst- und Zweitligaspielern, die diese Saison mit nur einer Niederlage Meister der Dritten Liga geworden ist. Diese Niederlage mussten sie ausgerechnet gegen das junge Grafinger Team hinnehmen. Anfang Februar gewann der TSV in Unterfranken mit 2:3 (25:23, 25:20, 23:25, 21:25, 13:15). Sowohl Eltmann, als auch Grafing wollen den Aufstieg in Liga zwei vollziehen. Beide Teams haben die Vorlizenzierung bei der Bundesligaorganisation eingereicht und die Planungen für die kommende Spielzeit laufen auf Hochtouren. Die Halle soll nochmal richtig voll werden - gemeinsam soll die erfolgreiche Saison abgeschlossen werden. Tickets gibt es wie gewohnt auf fightingbayrisch.org und an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.15 Uhr.